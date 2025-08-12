Miraflores avanza con el programa de recolección de ramas para mantener la limpieza en la ciudad

528704648_122230826480159733_5376189201000528337_n

La Municipalidad de Miraflores continúa ejecutando su plan de recolección de ramas, una iniciativa que busca mantener el orden y la limpieza en todos los sectores del pueblo. Durante las últimas semanas, el operativo alcanzó zonas clave como la Avenida San Martín y calles aledañas, además de diversos barrios, entre ellos Fortaleza, López, Chatita y Plazoleta.

Actualmente, los equipos municipales trabajan en el Lote 88, con el objetivo de dejar el lugar en óptimas condiciones. Según el cronograma previsto, en los próximos días las tareas se trasladarán a los barrios Isabelita, La Represa y Jardín.

Desde el municipio resaltaron que estas acciones forman parte de un esfuerzo constante por preservar un entorno limpio y agradable para todos los vecinos. Asimismo, solicitaron la colaboración ciudadana para respetar los tiempos del operativo y evitar sacar ramas una vez que el servicio ya haya pasado por cada zona.

“Apelamos a la solidaridad de los vecinos para que Miraflores siga siendo un lugar ordenado y cuidado. La limpieza es una tarea de todos”, expresó el intendente Rafael Frías.

El municipio recordó que la participación activa de la comunidad es clave para que estas tareas de mantenimiento logren el impacto esperado y contribuyan al bienestar general.

      

