Sandra Mendoza lucha por su vida: está internada en terapia intensiva

La exdiputada chaqueña Sandra Mendoza se encuentra internada en una clínica privada de Buenos Aires, en grave estado de salud. Según las fuentes consultadas, está estable y con monitoreo del equipo médico .

La ex esposa del senador Jorge Capitanich habría tenido «una lesión en las vértebras que le lesionó la médula». Sumado a eso, tiene diabetes y «estuvo 3 días más o menos sin ponerse la insulina», comentaron a este medio.

Está estable, entubada, con la compañía de sus hijas y con seguimiento del equipo médico, con pronóstico reservado. El estado de salud es delicado.

