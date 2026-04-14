SEChEEP invertirá $2.900 millones en una estación transformadora en Charata y alerta por robos de luminarias

El presidente de Secheep, Hilario Bistoletti, anunció una importante obra de infraestructura energética en Charata, destinada a mejorar el suministro eléctrico y acompañar el crecimiento de la demanda en la región.

Se trata de la construcción de una nueva estación transformadora que implicará una inversión aproximada de 2.900 millones de pesos. Según explicó el funcionario, el objetivo principal es estabilizar el sistema eléctrico actual y proyectar soluciones a futuro, con una mirada puesta en los próximos diez años.

Bistoletti destacó que este tipo de obras resultan fundamentales para sostener el desarrollo de las localidades del interior y evitar inconvenientes en períodos de alta demanda energética.

En paralelo, el titular de la empresa se refirió a las herramientas implementadas para facilitar el pago del servicio eléctrico. En ese sentido, mencionó la posibilidad de abonar facturas mediante financiación con la llamada “tarjeta tuya”, lo que permite a los usuarios afrontar sus consumos en cuotas ante un contexto económico complejo.

Respecto a los subsidios energéticos, señaló que la mayoría de los usuarios que contaban con este beneficio completaron nuevamente el proceso de inscripción, lo que permitirá sostener el esquema de asistencia, aunque reconoció que podría haber algunos casos que no lograron registrarse a tiempo.

Por otra parte, Bistoletti manifestó su preocupación por el incremento de hechos delictivos vinculados al sistema eléctrico, especialmente en Resistencia, donde se registran robos de luminarias y cables en distintos barrios. Frente a esta situación, la empresa inició procesos de licitación para la compra de nuevos equipos, con el fin de reponer el alumbrado afectado.

Finalmente, si bien valoró el acompañamiento de la Policía del Chaco, el funcionario advirtió que estos hechos continúan generando complicaciones en el servicio y afectan directamente a los vecinos.