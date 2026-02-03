Balearon la casa de una mujer, se enfrentaron con la policía y terminaron detenidos

Una mujer de 38 años vivió una tarde convulsionada en el barrio Güiraldes, luego de que su expareja junto a otro sujeto se presentaran frente a su casa y efectuaran varios disparos con un arma de fuego contra la propiedad.

Tras el ataque, ambos hombres se dieron a la fuga, pero alcanzaron a ser identificados por los vecinos, quienes dieron a la policía descripciones certeras sobre los responsables de la violenta escena.

Con los datos aportados, una de las patrullas que encabezaba el operativo de búsqueda interceptó a los denunciados sobre Avenida Chaco y Fortín Los Pozos. Al notar la presencia policial, los delincuentes, todavía armados, intentaron agredir a los uniformados y estos respondieron con el uso de la fuerza en la medida de la situación.

Durante el procedimiento, el personal de la fuerza secuestró un revólver calibre 32, con seis vainas servidas y una bala sin percutar.

Minutos más tarde, la damnificada reconoció el hecho e identificó a los agresores, que fueron puestos bajo arresto a la espera de las actuaciones de la justicia.