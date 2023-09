Sáenz Peña: “Hay que liberar a todas las personas que son rehenes de punteros políticos inescrupulosos y de piqueteros corruptos”, afirmó Gustavo

Impactos: 13

Gustavo brindó una conferencia de prensa en una nueva casa de la Corriente de Expresión Renovada (CER) en Sáenz Peña donde presentó las propuestas de su espacio político a los vecinos y vecinas en lo que refiere a salud, alimentación, seguridad y generación de empleo.

Estuvieron acompañando al candidato a gobernador del Chaco, el candidato a diputado provincial, Ricardo Sánchez; el candidato a intendente de Sáenz Peña, Fabian Comisso; el candidato a presidente del Concejo Municipal por la misma localidad, Martín Murcia y la diputada provincial, Andrea Charole.

UNA FILOSOFÍA PARTICIPATIVA

Gustavo sostuvo que “el CER es una fuerza política nueva que posee una filosofía participativa entre dirigentes de diversos partidos que fueron convocados y que se sumaron para llevar a cabo la construcción del Chaco que viene”, y agregó que “el pueblo chaqueño demostró que no hay más lugar exclusivamente para la publicidad, que hay que vivir una realidad distinta, que no se resuelven los problemas con titulares de diarios o con spots publicitarios”.

En igual sentido, indicó que “los chaqueños y chaqueñas ya optaron por el cambio porque el 18 de junio el 63% votó otra fórmula distinta a la que actualmente gobierna, y el 13 de agosto el frente que apoyó al gobernador solamente obtuvo el 34% de los votos, porque esto claramente demuestra que la gente quiere un cambio de gobernador”.

Asimismo, remarcó que “dentro de ese 65%, el frente CER aspira a ser la propuesta mayoritaria, y por eso todo el equipo está recorriendo la provincia”, y prosiguió diciendo que “es muy importante poner en agenda lo que los chaqueños y chaqueñas necesitan ya que hay que liberar a todas las personas que son rehenes de punteros políticos inescrupulosos y de piqueteros corruptos”.

LOS PROBLEMAS MÁS URGENTES

En una línea similar, afirmó que “el Chaco necesita atender los problemas más urgentes como la alimentación y la salud que serán prioridad, porque son miles las personas que no comen correctamente o que no tienen alimento diariamente, y esa es una cuestión de Estado que se debe atender porque aquellos niños y niñas que no tienen alimento en los primeros 7 años no lo recuperan más en toda su vida”, y añadió que “hay miles de kilos de mercadería que se entregan a piqueteros para que lo vendan en los comercios y es inhumano que se siga permitiendo eso”.

También hizo hincapié en que “el sistema de salud es una cuestión a atender de manera prioritaria, ya que los médicos que trabajan en salud pública se están yendo a provincias vecinas a hacer las guardias porque se les paga como debe ser”, y amplió manifestando que “en lo que respecta a medicamentos, se hacen licitaciones por millones de pesos y nunca hay suministros e insumos por eso se implementará una tarjeta de consumo para que cada chaqueño y chaqueña pueda consumir los remedios que necesita en cualquier farmacia de la provincia ya que todas tienen posnet por lo cual todo es auditable por el sistema financiero y con este nuevo sistema se terminan las licitaciones millonarias, las firmas de adjudicación y de remitos de los kilos que entran al galpón, al camionero que reparte ya no se le van a caer los medicamentos por el camino y el encargado de farmacia del pueblo no podrá vender medicamentos en su casa”.

Por otra parte, expresó que “el interior del Chaco está inundado por las drogas y no se pone en agenda porque hay miedo de resolver el problema que está fundiendo la vida de los adolescentes”, y continuó aseverando que “en toda la provincia no hay un solo centro de atención de jóvenes adictos que dependan del Estado, y eso que se declaró la emergencia del consumo problemático por ley, y nunca la promulgaron”.

En una misma sintonía, consideró que “hay que robustecer la policía respaldando a los buenos agentes y garantizando la carrera y los ascensos, pero también haciendo funcionar la escuela de policía como una profesión más y para eso debe haber egresados de la Escuela de Policía como agentes y oficiales todos los años, sobre todo con carreras de oficiales especializados en los delitos más complejos como el narcotráfico o el ciberdelito”.

En lo pertinente a educación, señaló que “los docentes están solos y abandonados y las escuelas no tienen calefacción en invierno ni ventilador en verano, muchas no tienen agua corriente”, y continuó subrayando que “las escuelas deben ser el centro de la actividad con proyectos especiales donde participen los docentes para que después de las 6 de la tarde el establecimiento sea un centro artístico y cultural y un club deportivo escolar, mientras que los sábados, domingos y feriados se deben desarrollar controles oftalmológicos, pediátricos y bucodentales”.

En una orientación semejante, recalcó que “hay que volver a asociarse al sector privado que produce la riqueza que el Estado debe administrar responsablemente que ingresa por tributos a impuestos generados por otros”, y siguió declarando que “hay que respaldar a los empresarios, industriales, comerciantes y emprendedores que son lo que permiten la expansión económica y posibilitan la generación de empleo arriesgando su capital, pero es quien más sufre mientras los piqueteros y punteros políticos se vuelven millonarios cortando rutas, y los que trabajan de verdad no pueden conseguir un crédito”.

Sánchez comentó que “el CER plantea una declaración de emergencia sanitaria que es imprescindible porque la gente que va a un hospital no tiene remedios, a lo que se suma una modificación total en lo que refiere a seguridad tomando como eje fundamental la lucha contra las drogas disponiendo de centros de recuperación para adictos en toda la provincia”.

Igualmente, detalló que “es necesario disponer de un programa nutricional inmediato con una emergencia alimentaria porque la mitad de los chaqueños y chaqueñas no tiene cuatro ni tres ni dos comidas diarias”, y especificó que “el equipo CER tiene vocación de servicio estando en contacto con la gente para conocer sus problemas y demandas”.

Por último, Comiso puntualizó que “el CER se erigió como una tercera fuerza que no está pensada para un arreglar por cargos políticos, sino que vino para transformar la política del Chaco y dar soluciones formando equipos de trabajo con personas con voluntad de servicio y que se involucren en la construcción de una nueva realidad”.