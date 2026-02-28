Sáenz Peña: El municipio paga la ayuda escolar con un 50% de aumento

El municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña informó que este viernes 27 de febrero se concretará el pago de la ayuda escolar destinada a los empleados de planta permanente, con un incremento del 50% respecto al monto anterior.

Según se detalló oficialmente, el beneficio pasó de $40.000 a $60.000 por hijo en edad escolar. En el caso de hijos con discapacidad, el monto ascenderá a $240.000. La acreditación se realiza días antes del inicio del ciclo lectivo 2026, con el objetivo de acompañar a las familias municipales en la compra de útiles y otros gastos vinculados al comienzo de clases.

Desde el Ejecutivo local destacaron el diálogo sostenido entre el municipio y los gremios, lo que permite avanzar en mejoras para las condiciones laborales de los trabajadores.

En ese marco, el intendente Bruno Cipolini reafirmó su compromiso con el personal municipal, concretando el pago de la ayuda escolar antes del inicio del período escolar.