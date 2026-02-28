Operativo integral contra el dengue en Puerto Vilelas

La Municipalidad de Puerto Vilelas llevó adelante este viernes por la mañana un operativo integral de prevención y concientización contra el dengue en el barrio Forestación Sur, con el objetivo de frenar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad.

El despliegue territorial fue coordinado por el Ministerio de Salud de la Provincia y contó con la participación de distintas áreas municipales y organismos locales, en un trabajo articulado que prioriza la salud pública y la cercanía con los vecinos.

Trabajo articulado

Del operativo participaron:

Personal del Hospital Local de Puerto Vilelas.

Secretaría de Seguridad Pública, Vial y Ambiental.

Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Secretaría de Desarrollo Social de Puerto Vilelas.

Personal del Centro Integrador Comunitario (CIC).

Equipos operativos municipales.

Durante la jornada, los equipos recorrieron el barrio casa por casa, enfocándose exclusivamente en tareas de prevención y concientización. Se brindaron charlas informativas para asesorar a los vecinos sobre cómo identificar y eliminar posibles criaderos del mosquito en sus domicilios, especialmente recipientes con agua acumulada.

Además, se realizó un relevamiento de riesgo para detectar viviendas con acumulación de elementos en desuso, que puedan favorecer la reproducción del vector.

Próximos pasos

En base a lo relevado, la Municipalidad coordinará durante la semana el retiro de los elementos identificados. Desde el Ejecutivo local informaron que los días y horarios específicos para la recolección de cacharros serán comunicados oportunamente a la comunidad.

Las autoridades agradecieron la predisposición de las familias de Forestación Sur que recibieron a los equipos durante la mañana del viernes y reiteraron el mensaje central de la campaña: eliminar los criaderos es clave para ganarle al dengue.