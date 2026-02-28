Europa reacciona al ataque de EE.UU. e Israel contra Irán mientras la operación militar se extiende a toda la región

Los líderes europeos reaccionaron con una mezcla de alarma y cautela a la noticia de los ataques militares conjuntos de Estados Unidos e Israel contra Irán -operaciones que el Pentágono ha denominado «Operación Furia Épica»-, advirtiendo de que la ofensiva corre el riesgo de ampliar el conflicto en todo Oriente Medio.

El presidente francés, Emmanuel Macron, calificó los ataques como un «estallido de guerra» que «conlleva graves consecuencias para la paz y la seguridad internacionales». Francia, dijo, pedirá una «reunión urgente» del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En una declaración conjunta, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, calificaron los acontecimientos de «muy preocupantes», e instaron a todas las partes a evitar medidas que pudieran exacerbar aún más las tensiones o debilitar el marco mundial de no proliferación.

«Hacemos un llamamiento a todas las partes para que actúen con la máxima moderación, protejan a los civiles y respeten plenamente el derecho internacional», escribieron von der Leyen y Costa en un comunicado publicado en X.

La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, adoptó un tono algo más comedido, calificando la situación de «peligrosa». El régimen iraní, escribió, «ha matado a miles de personas» y «sus programas nucleares y de misiles balísticos, junto con su apoyo a grupos terroristas, suponen una grave amenaza para la seguridad mundial».

Pero «la protección de los civiles y del derecho internacional humanitario es una prioridad», dijo, añadiendo que la fuerza naval «Aspides» de la UE permanecía «en alerta máxima» en el mar Rojo y «está dispuesta a ayudar a mantener abierto el corredor marítimo».

Las declaraciones se produjeron pocas horas después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques a gran escala en todo Irán, dirigidos al parecer contra un complejo en el centro de Teherán que se cree alberga la residencia del Líder Supremo de Irán, Alí Jamenei, de 86 años.

Durante la operación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aconsejó a los iraníes que buscaran refugio y afirmó en un vídeo compartido en las redes sociales que Irán ha persistido en la expansión de su programa nuclear y pretende construir misiles capaces de alcanzar Estados Unidos.

Las tensiones entre Washington y Teherán se han intensificado notablemente tras la última ronda de negociaciones nucleares celebrada el jueves en Ginebra con el objetivo de ultimar un nuevo acuerdo.

El sábado, Macron instó al régimen de Irán a «entablar negociaciones de buena fe» para poner fin a sus programas nuclear y balístico. «Esto es absolutamente esencial para la seguridad de todos en Oriente Medio».

La Unión Europea ha adoptado amplias sanciones en respuesta a las violaciones de los derechos humanos por parte de Irán, el apoyo militar del país a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus actividades de proliferación nuclear.

El mes pasado, el bloque adoptó nuevas sanciones contra miembros del régimen iraní después de que miles de personas murieran en la reciente represión del régimen contra manifestantes. También decidió incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán en la lista de organizaciones terroristas de la UE.

El sábado, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, advirtió contra «una espiral de escalada que podría amenazar a Oriente Medio, Europa y más allá».

Varios ministros de Asuntos Exteriores europeos también expresaron su preocupación por los ataques.

El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, dijo que España seguía de cerca la situación y exigió respeto al derecho internacional. «La violencia sólo trae el caos. La negociación y el diálogo son el camino hacia la paz y la estabilidad», escribió.

Dijo que todas las embajadas de España en la región seguían operativas para sus ciudadanos.