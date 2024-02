Sáenz Peña : El Club Estrella del Norte se sumerge en el abandono total

Visitas: 1

Desde hace varios años , El Club Estrella del Norte, ubicado en el corazón del barrio Obrero es un elefante blanco, sin actividad deportiva ni recreativa , a eso se suma los oídos sordos de las autoridades que han dejado que el amplio predio se sumerja en el abandono total.

Las autoridades actuales no han logrado a lo largo de estos años ponen en funcionamiento el club y tampoco lograr mejoras en el mismo , ahora los pastizales están cubriendo todo el predio y los vecinos están preocupados por los altos pastizales no solo por el tema de inseguridad sino también por los mosquitos. Es por eso que piden la limpieza del mismo.

Lo que más les preocupa es que con tanto años ese lugar no ha conseguido despegar deportivamente, sobre todo si se tiene en cuenta el amplio espacio con que cuenta para que niños y jóvenes puedan realizar allí todo tipo de deportes.

Su presidente Rubén Padilla tenia un proyecto para remodelar todo el club e iniciar así las actividades, pero lamentablemente las gestiones no tuvieron el eco esperado y tampoco se realiza puesta en común con los vecinos que están dispuestos colaborar y ayudar para que el lugar emerja del olvido y abandono.

Algunos comentaron muy por lo bajo que existe una idea de parte del municipio de que ese lugar pueda convertirse en un minipolideportivo municipal para que se reactive en ese sector todos los deportes pero en particular el futbol infantil.