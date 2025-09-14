Rumbo al 26 de octubre: Claudia Panzardi pidió apoyo en Colonias Unidas

En el marco de la campaña rumbo a las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre, la candidata a diputada naciona, Claudia Panzardi realizó una intensa jornada de actividades en la localidad de Colonias Unidas, donde presentó las propuestas de la BUP (Boleta Única Provincial) y dialogó con vecinos, emprendedores y medios de comunicación.

Panzardi agradeció la cálida recepción de la comunidad y destacó el acompañamiento de Radio Imagen, así como la presencia de amigos, compañeros de militancia y autoridades locales. “Cada encuentro es una oportunidad para escuchar a la gente, conocer de primera mano sus inquietudes y sumar su apoyo a un proyecto que busca representar las verdaderas necesidades del Chaco”, señaló.

Durante su recorrido, la referente provincial valoró especialmente el trabajo de los emprendedores locales, a quienes reconoció por su “esfuerzo diario y compromiso con el desarrollo económico de la región”. En ese sentido, remarcó que el fortalecimiento de la producción y el acompañamiento a los pequeños y medianos emprendedores “son pilares fundamentales para la generación de empleo y el crecimiento sostenido de nuestras comunidades y a ellos tenemos que facilitar mediante leyes y promociones su trabajo diario”.

La candidata a diputada también subrayó la importancia de la participación ciudadana en las próximas elecciones nacionales, invitando a los vecinos a “ser protagonistas del futuro del Chaco y del país”. “El 26 de octubre será una jornada clave para decidir qué modelo de país y de provincia queremos. Por eso, cada voto y cada voz cuentan”, expresó.

El paso de Claudia Panzardi por Colonias Unidas se enmarca en una serie de recorridas por distintas localidades chaqueñas, con el objetivo de fortalecer el contacto directo con la ciudadanía y consolidar el respaldo a la propuesta de Vamos Chaco. Con un mensaje de unidad y compromiso, la dirigente busca reforzar la presencia territorial de su espacio político de cara a la definición electoral que marcará el cierre del año.