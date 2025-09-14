Las Escuelas N.º 27 y N.º 128 de Colonia Popular, se preparan para brillar en la Estudiantina 2025

Con entusiasmo y espíritu de fiesta, los alumnos de las escuelas N.º 27 y N.º 128 comenzaron los preparativos para su participación en la Estudiantina 2025, un evento que cada año se convierte en una verdadera celebración del talento, la creatividad y el trabajo en equipo de los estudiantes de la región.

El Centro de Experiencias Creativas Popular, impulsor de la iniciativa, felicitó a los jóvenes por asumir el desafío de ser protagonistas de esta tradicional fiesta, que combina arte, música y expresión juvenil. Desde la organización destacaron que la estudiantina es “un espacio donde los chicos pueden mostrar su identidad, su alegría y su capacidad para trabajar juntos en un proyecto común”.

El proceso de preparación cuenta con el acompañamiento de reconocidos referentes locales. Entre ellos, Sergio García, artista de amplia trayectoria, quien pone a disposición de los alumnos su experiencia y creatividad; y Martínez Ema, que aporta energía, talento y profesionalismo para que los estudiantes vivan una edición inolvidable.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo de la Dirección Regional de Educación, encabezada por Mirian Gómez, y el acompañamiento de Regional XC, que apoya la propuesta educativa desde sus inicios. La intendenta Mariela Soto también hizo llegar su reconocimiento, valorando la importancia de “construir protagonismo juvenil en una celebración que ya es patrimonio de toda la comunidad”.

La Estudiantina 2025 se perfila como un verdadero fiestón, donde los estudiantes no solo exhibirán su talento artístico, sino que también fortalecerán el sentido de pertenencia y la identidad cultural. Con cada ensayo, las escuelas N.º 27 y N.º 128 confirman que la creatividad y la participación juvenil siguen siendo el corazón de esta esperada celebración.