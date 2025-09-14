Las Escuelas N.º 27 y N.º 128 de Colonia Popular, se preparan para brillar en la Estudiantina 2025

548695140_17891518752339851_3082036488677334294_n

Con entusiasmo y espíritu de fiesta, los alumnos de las escuelas N.º 27 y N.º 128 comenzaron los preparativos para su participación en la Estudiantina 2025, un evento que cada año se convierte en una verdadera celebración del talento, la creatividad y el trabajo en equipo de los estudiantes de la región.

El Centro de Experiencias Creativas Popular, impulsor de la iniciativa, felicitó a los jóvenes por asumir el desafío de ser protagonistas de esta tradicional fiesta, que combina arte, música y expresión juvenil. Desde la organización destacaron que la estudiantina es “un espacio donde los chicos pueden mostrar su identidad, su alegría y su capacidad para trabajar juntos en un proyecto común”.

El proceso de preparación cuenta con el acompañamiento de reconocidos referentes locales. Entre ellos, Sergio García, artista de amplia trayectoria, quien pone a disposición de los alumnos su experiencia y creatividad; y Martínez Ema, que aporta energía, talento y profesionalismo para que los estudiantes vivan una edición inolvidable.

Además, el proyecto cuenta con el respaldo de la Dirección Regional de Educación, encabezada por Mirian Gómez, y el acompañamiento de Regional XC, que apoya la propuesta educativa desde sus inicios. La intendenta Mariela Soto también hizo llegar su reconocimiento, valorando la importancia de “construir protagonismo juvenil en una celebración que ya es patrimonio de toda la comunidad”.

La Estudiantina 2025 se perfila como un verdadero fiestón, donde los estudiantes no solo exhibirán su talento artístico, sino que también fortalecerán el sentido de pertenencia y la identidad cultural. Con cada ensayo, las escuelas N.º 27 y N.º 128 confirman que la creatividad y la participación juvenil siguen siendo el corazón de esta esperada celebración.

Más Noticias

547374218_1322042702617205_184711110818732033_n

Rumbo al 26 de octubre: Claudia Panzardi pidió apoyo en Colonias Unidas

547000396_1234822162022996_7308025160297001423_n

Fontana celebró el Torneo Newcon +50 Mixto “Copa Aniversario” con gran participación regional

547978696_1198171272330157_2167685329088330869_n

El municipio de Margarita Belén lanza wifi gratuito en todas las plazas: un paso hacia la inclusión digital

Te pueden interesar

547374218_1322042702617205_184711110818732033_n

Rumbo al 26 de octubre: Claudia Panzardi pidió apoyo en Colonias Unidas

548695140_17891518752339851_3082036488677334294_n

Las Escuelas N.º 27 y N.º 128 de Colonia Popular, se preparan para brillar en la Estudiantina 2025

547000396_1234822162022996_7308025160297001423_n

Fontana celebró el Torneo Newcon +50 Mixto “Copa Aniversario” con gran participación regional

547978696_1198171272330157_2167685329088330869_n

El municipio de Margarita Belén lanza wifi gratuito en todas las plazas: un paso hacia la inclusión digital

547347547_18086332765859224_5450537260035176247_n

El intendente Ariel Lovey recorrió los stands de educación en la 48ª Feria de Artesanía Aborigen Chaqueño