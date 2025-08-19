Rotura en Farmacia Catedral II por fuertes ráfagas de viento en el centro de Resistencia

En la madrugada de este martes, alrededor de la 1:30, personal de la División Caminantes de la Policía del Chaco detectó daños en la vidriera de la Farmacia Catedral II, ubicada en la intersección de avenida Alberdi y peatonal Perón, pleno centro de Resistencia.

El hecho fue advertido mientras los efectivos realizaban recorridas preventivas en la zona céntrica para evitar ilícitos y contravenciones. Al llegar al lugar, constataron que el blindex del ingreso al local comercial había sufrido una rotura, aparentemente producto de las fuertes ráfagas de viento registradas en la ciudad durante la noche.

En el sitio fue entrevistado Alexander Juan José Senguer, de 30 años, encargado del comercio, quien informó que permanecería en la farmacia hasta las 7 de la mañana como medida de custodia y resguardo de la mercadería.

Minutos después, se hizo presente en el lugar el móvil policial N°54 al mando del sargento Juan Carlos Palmerola, quien constató los daños y supervisó el procedimiento.

La policía descartó, en principio, que se tratara de un intento de robo, señalando que la rotura del vidrio se habría producido por causas climáticas.