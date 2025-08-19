Detuvieron en Resistencia a un hombre con pedido de captura por supuesto robo calificado

En la noche del lunes, personal de la División Patrulla Preventiva del Departamento 911 detuvo a un hombre que registraba pedido de aprehensión por una causa de supuesto robo calificado en la capital chaqueña.

El procedimiento se realizó alrededor de las 23:20, durante recorridas de prevención en la zona de avenida Hernandarias y calle Mendoza, jurisdicción de la Comisaría Tercera. Los agentes se encontraban en modalidad de verificación motovehicular e identificación de personas cuando interceptaron a un individuo que, al ser controlado en el sistema, arrojó un pedido judicial vigente.

El detenido fue identificado como Sebastián Gerónimo Ledesma, de 33 años, soltero, desocupado y domiciliado en el barrio Juan Bautista Alberdi. Según informaron fuentes policiales, Ledesma poseía un pedido de captura bajo la Orden N° 20283, inciso 14, emitida el 11 de agosto de 2025 por la Cámara Tercera en lo Criminal de Resistencia, a cargo de la jueza Lorena Laura Andrea. La causa corresponde a un expediente iniciado en 2018 bajo la carátula “Ledesma Sebastián Gerónimo s/ Robo Calificado”.

Tras ser notificado, Ledesma fue trasladado en primera instancia a Sanidad Policial para los exámenes médicos de rigor y posteriormente entregado a la Comisaría Tercera de Resistencia, donde quedó a disposición de la Justicia.

El operativo fue supervisado por el comisario principal Daniel Alberto Balcaza, jefe de la División Patrulla Preventiva.