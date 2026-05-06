Casi 30 marcas de autos llegaron al país en la era Milei: más oferta con la apertura importadora

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El mercado automotor argentino atraviesa una transformación profunda desde que Javier Milei se encuentra al frente del Gobierno nacional.

Desde finales de 2023 hasta la actualidad, entre 25 y 30 nuevas marcas comenzaron a operar en el país, en un contexto de mayor apertura comercial y flexibilización de importaciones.

Un nuevo mapa automotor

El fenómeno no responde únicamente a una mayor cantidad de jugadores, sino a un cambio estructural en su composición. La expansión está liderada por automotrices de origen chino, junto con marcas orientadas a la movilidad eléctrica y al transporte pesado.

Firmas como BYD, MG, GAC Motor, JMEV, Forthing o Geely explican buena parte de esta nueva ola, con propuestas que combinan precios competitivos y tecnologías electrificadas. A eso se suman marcas vinculadas al transporte de pasajeros y carga, como Yutong, King Long o Sany, que ganan terreno en el segmento de buses y pesados.

Más oferta, nuevos nichos

El recambio también incluye la llegada —o regreso— de marcas de nicho y premium, además de proyectos locales vinculados a la movilidad eléctrica. Este escenario amplía la oferta disponible, aunque con volúmenes aún acotados en muchos casos.

En paralelo, varias marcas tradicionales perdieron presencia relativa o quedaron fuera de los rankings de mayor volumen, reflejando la creciente competencia.

Las nuevas marcas que arribaron al país

  • BYD
  • MG
  • GAC Motor
  • Geely (reingreso real al mercado)
  • JMEV
  • Forthing
  • Dongfeng (expansión real en livianos)
  • Changan (salto de escala)
  • Kaiyi
  • JMC
  • Maxus
  • Shacman
  • XCMG
  • CAMC
  • Howo
  • Beiben Truck

Pesados y buses

  • King Long
  • Yutong
  • Zhong Tong
  • Sany
  • Kama
  • XEV
  • Arcfox
  • Volt Motors (nacional)

Premium-reingresos

  • Porsche
  • Alfa Romeo (reactivación comercial)

Internacionales

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