Casi 30 marcas de autos llegaron al país en la era Milei: más oferta con la apertura importadora

El mercado automotor argentino atraviesa una transformación profunda desde que Javier Milei se encuentra al frente del Gobierno nacional.

Desde finales de 2023 hasta la actualidad, entre 25 y 30 nuevas marcas comenzaron a operar en el país, en un contexto de mayor apertura comercial y flexibilización de importaciones.

Un nuevo mapa automotor El fenómeno no responde únicamente a una mayor cantidad de jugadores, sino a un cambio estructural en su composición. La expansión está liderada por automotrices de origen chino, junto con marcas orientadas a la movilidad eléctrica y al transporte pesado.

Firmas como BYD, MG, GAC Motor, JMEV, Forthing o Geely explican buena parte de esta nueva ola, con propuestas que combinan precios competitivos y tecnologías electrificadas. A eso se suman marcas vinculadas al transporte de pasajeros y carga, como Yutong, King Long o Sany, que ganan terreno en el segmento de buses y pesados. Más oferta, nuevos nichos El recambio también incluye la llegada —o regreso— de marcas de nicho y premium, además de proyectos locales vinculados a la movilidad eléctrica. Este escenario amplía la oferta disponible, aunque con volúmenes aún acotados en muchos casos. En paralelo, varias marcas tradicionales perdieron presencia relativa o quedaron fuera de los rankings de mayor volumen, reflejando la creciente competencia. Las nuevas marcas que arribaron al país BYD

MG

GAC Motor

Geely (reingreso real al mercado)

JMEV

Forthing

Dongfeng (expansión real en livianos)

Changan (salto de escala)

Kaiyi

JMC

Maxus

Shacman

XCMG

CAMC

Howo

Beiben Truck Pesados y buses King Long

Yutong

Zhong Tong

Sany

Kama

XEV

Arcfox

Volt Motors (nacional) Premium-reingresos Porsche

Alfa Romeo (reactivación comercial)