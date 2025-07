Ricardo Pancaldo: «Fue un triunfo a lo For Ever, con el corazón en la mano»

El entrenador de Chaco For Ever, Ricardo Pancaldo, dialogó este lunes con la prensa tras la victoria agónica por 2 a 1 frente a Almirante Brown en Resistencia, en un partido cargado de emoción, barro, entrega y corazón. Consciente de lo que está en juego en este tramo final del campeonato, el DT valoró el esfuerzo del plantel y el acompañamiento incondicional del público.

“Fue un partido difícil, trabado, muy disputado. Pero este equipo no se rinde nunca. Ganamos con empuje, con alma, garra y corazón. Un triunfo a lo For Ever”, sintetizó Pancaldo.

Un partido que se jugó con el alma

El entrenador admitió que el desarrollo del juego no fue ideal desde lo futbolístico. «No salieron las cosas como esperábamos, no se pudo triangular, la cancha estaba pesada por la lluvia y eso empareja mucho. Hay que aprender a jugar estos partidos en los que no se puede salir limpio desde el fondo», explicó.

Pese a eso, destacó la entrega del equipo y la importancia del recambio: “Los cambios entraron muy bien. Ya lo habíamos hablado con los jugadores. Era un partido para todos, no sólo para los once iniciales”.

Pancaldo también fue autocrítico. Reconoció que tras el gol de Barbieri el equipo tuvo un bajón y que Almirante Brown estuvo cerca de dar vuelta el marcador. “Nos empataron cuando estábamos por acomodar mejor la mitad de la cancha. Nos golpeó el gol de ellos, pero salimos adelante y lo ganamos con el empuje de siempre”.

Lo mental, clave en la recta final

Consultado sobre cómo se trabaja esta etapa del campeonato, a falta de diez fechas y con el equipo en zona alta, el técnico fue claro: “Se trabaja un poco de todo. Lo físico, lo táctico y sobre todo lo mental. Hay que tener tranquilidad, no jugar como hinchas. Porque si no, se juega acelerado”.

Y agregó: “Tenemos un equipo que se identifica con el hincha de For Ever. Pero hay que mantener los pies sobre la tierra. No ganamos nada todavía, queda mucho por luchar”.

En este sentido, recordó que For Ever es uno de los equipos que más partidos ganó en todo el torneo, junto a Chacarita. “Eso habla del trabajo del grupo, pero también de que no podemos relajarnos”.

El aliento incondicional de la gente

Uno de los momentos más emotivos del partido fue el gol agónico de Perinciolo, que desató una fiesta en el estadio Juan Alberto García. Con fuegos artificiales y cánticos, la hinchada celebró un triunfo vital para seguir soñando.

“La gente de For Ever te da un plus especial. El festejo fue una locura. Yo no estaba tranquilo hasta que ganamos. Después, claro, lo celebramos con más entusiasmo porque se lo regalamos a ellos, al escudo, al club que nos da de comer”, sostuvo el técnico, emocionado.

Pancaldo cerró con un mensaje cargado de convicción y humildad: “Tenemos que creérnosla un poco más, siempre con humildad. Hay que tener fe, carajo. Hay que creer en uno mismo, en el compañero, en el grupo. Hay equipo para pelear hasta el final”.