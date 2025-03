Resistencia: Zdero inauguró el microestadio del club Social y Deportivo barrio UPCP

Visitas: 0

Este sábado, el gobernador Leandro Zdero inauguró las nuevas instalaciones del Club Social y Deportivo Barrio UPCP y entregó elementos deportivos. La obra se inició en 2023, y fue ejecutada por la empresa TinGalTech – Metalúrgica ‘ARTES’. “Hace un tiempo atrás, en este mismo lugar en otras condiciones sin la obra que estamos inaugurando hoy, firmábamos un convenio con el Club y con las autoridades, pero fundamentalmente con los que hacen del uso de los servicios del club que son las familias, los chicos y la comunidad”, dijo el Gobernador Zdero al tomar la palabra.

En ese marco, mencionó el gobernador Zdero: “Antes, nada de esto estaba materializado, había muy poco. Estamos felices y convencidos que esa felicidad es la de ustedes, la de los chicos y de las familias. Estos espacios son los que refuerzan algo que tenemos que recuperar los chaqueños *que son los valores, el compañerismo, el respeto, el compartir pero también el de contener y generar espacios a los chicos para la práctica del deporte”.*

El primer mandatario provincial explicó que esta inversión se decidió acompañar desde Lotería Chaqueña. “Necesitamos hacerlo en cada rincón de la provincia, hoy aquí en el club del barrio UPCP, *no es solamente la concreción del club, de las instalaciones, sino que avanzamos en iluminación, en mejorar todo el entorno y el barrio, y eso es lo que hay que hacer”, aseguró.*

Asimismo, Zdero recordó gestiones provinciales y municipales anteriores donde no existía el diálogo entre ellos y quienes salían perjudicados era la gente. “En el pasado teníamos al municipio que no se hablaba con el Gobierno, y por otro lado los entes del Gobierno que no interactuaban entre sí para solucionar los problemas de los vecinos. Hoy estamos todos acá. Esto que debe ser normal antes parecía imposible”, precisó.

”AHORA TENEMOS UN UPCP QUE SE VA PARA ARRIBA”

“Este es el nuevo tiempo en el que nosotros creemos tiene que ser el de concreciones, el de realizaciones, el de dejar ese Chaco que no se podía absolutamente nada porque siempre había problemas entre las jurisdicciones, pero los que pagaban los platos rotos era siempre la gente y los chicos. *Ahora tenemos pavimento para llegar al club, un lugar techado para la práctica del deporte, ahora tenemos un UPCP que se va para arriba”, finalizó Zdero.*

Acompañaron al Gobernador, el presidente de Lotería Chaqueña, Lucas Apud Masín; el presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez; el presidente del Club Social y Deportivo Barrio UPCP, Horacio Aguilera, demás autoridades y funcionarios provinciales.

LUCAS APUD MASÍN: “SABEMOS LA IMPORTANCIA DEL DEPORTE Y DE LO QUE GENERA EN CADA BARRIO”

“Estamos muy contentos de estar presentes hoy acá. Hace meses atrás estuvimos junto al Gobernador donde firmamos el convenio y ratificamos el compromiso para que esta obra pueda finalizar”, dijo el titular de Lotería Chaqueña.

De esa manera, Apud Masín señaló: “Venir este día, ver cómo ha quedado y el impacto que va a tener en todo el club, en todo el barrio, nos pone realmente muy felices. Sabemos, como siempre decimos junto a Fabio Vázquez, la importancia del deporte, de las políticas públicas vinculadas al deporte y lo que genera en cada zona y en cada barrio nuestra comunidad”.

HORACIO AGUILERA: “ES UN CAMBIO PROFUNDO PARA LA COMUNIDAD”

El presidente del Club Social y Deportivo Barrio UPCP, Horacio Aguilera, le agradeció al Gobernador y a todas las autoridades presentes por las obras que se concretaron e indicó: “Hemos hecho en esta comunidad un cambio muy profundo, no tenemos palabras, solamente agradecimiento por cumplirnos el sueño de nuestra comisión directiva”.

MEJORAS PARA EL CLUB

Las obras para el Club Social y Deportivo Barrio UPCP consistieron en la colocación de un sistema de iluminación completa de la cancha de fútbol (6 columnas de 9 metros y 6 cabezales para 6 reflectores por columna – 36 reflectores de 300 wts), arcos y pulido del playón junto con la construcción del tinglado del mismo.

Se entregaron arcos profesional, torres para juez de vóley, basureros eco circular, arcos combinados reforzados, mástiles para vóley y el tinglado a dos aguas de 31,50 x 7 metros. También se suministraron pelotas de vóley, pelotas de fútbol y pelotas de básquet.

Se realizó la limpieza inicial de las columnas, vigas y perfiles, se reemplazaron correas, se realizó el techado con chapa sinusoidal Nº 25 prepintada y el cerramiento lateral con chapa trapezoidal Nº 25 y la instalación de portones metálicos corredizos de 3m x4m de doble hoja.

Una vez finalizado el cerramiento total de la cancha se llevaron a cabo tareas de pintura en perfilaría con pintura antióxido, la demarcación de la cancha y se realizaron las instalaciones eléctricas de los tableros y los artefactos de iluminación.