Resistencia : Últimos detalles para habilitar la calle Brown en Villa Dónovan

La Dirección de Vialidad Provincial informó la finalización de las tareas de pavimentación en la calle Brown, entre el 2100 y el 2200 de la ciudad de Resistencia. Se trata del tramo de calle Brown, entre calle Olaf With y Profesor Portela, en cercanía del estadio de Chaco For Ever.

La obra incluyó la construcción de calle de hormigón con cordón integral y a la fecha el avance supera el 90%. Una vez habilitada, será un camino alternativo que va a descomprimir muchísimo el tránsito de la avenida 9 de Julio, a su vez hará de Resistencia una ciudad más conectada e integrada; así como también, permitirá, no sólo acceder a una mejor transitabilidad y urbanización del área, sino además constituirá un nexo estratégico con la localidad de Barranqueras.

Días atrás, el presidente del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (Ipduv), Diego Arévalo y precandidato a intendente por la ciudad de Resistencia celebró el avance de obra que involucra la etapa final de pavimentación de la calle Brown que, en menos de 15 días ya se está finalizando. Era una obra solicitada por la comunidad barrial y acordada junto a los vecinos de la zona.

El actual precandidato que representa la lista 652 PVH por el frente chaqueño explicó que la obra luego de pasar por la previa demolición y nivelación de suelo, ya está a punto de ser finalizada. Además recordó que esta iniciativa fue llevada a cabo tras un acuerdo con los vecinos ubicados entre calle 13 y Brown, para resolver una problemática planteada hace más de 20 años por la comunidad barrial. Remarcó que la terminación de esa calle permitirá dentro de poco no sólo acceder a una mejor transitabilidad y urbanización del área, sino además constituirá un nexo estratégico con el municipio de Barranqueras.

“Pudimos coordinar junto con Vialidad Provincial la ejecución de esta obra, la relocalización de las familias y me parece un éxito total y una buena noticia para la ciudad. Hoy podemos decir que es un hecho, estamos a punto de finalizar con este objetivo para el beneficio de una gran parte de la comunidad que esperaba este cambio”, resaltó.

“Los vecinos están contentos de que finalmente vamos a tener un camino, vamos a poder conectar Resistencia con Barranqueras y va a ser un camino alternativo. Esto va a descomprimir muchísimo el tránsito y forma parte de la estrategia que tenemos de hacer para que la ciudad esté más conectada y más integrada. Esto requiere mucha gestión y poder priorizar los recursos en aquellas cosas que realmente cambian para siempre la fisonomía de la ciudad”, afirmó.

Sobre el acuerdo con los vecinos de la zona, el titular del IPDUV señaló que fue el “trabajo más difícil”. “Había edificaciones muy consolidadas, gente que ya estaba asentada en el lugar. Lo más difícil fue lo humano, tratar de que entiendan que podíamos darle una mejor calidad de vida a esos casos y, a la vez, era necesario para toda la ciudad poder abrir esa calle”, agregó e indicó que la “mayoría de esas familias vivían en condiciones muy vulnerables, con inundaciones recurrentes porque estaban cerca de un borde de laguna”.