Resistencia: tres aprehendidos y secuestro de armas tras incidentes en barrio de la zona sur

Tres hombres fueron aprehendidos durante la madrugada en un operativo policial realizado en la zona sur de Resistencia, luego de que se reportaran detonaciones de arma de fuego en un barrio bajo jurisdicción de la Comisaría Decimocuarta.

El procedimiento se inició alrededor de las 2:30, tras un llamado al sistema de emergencias 911 que alertó sobre disparos en inmediaciones de calles Honestidad, entre Montevideo y La Paz. Al arribar al lugar, efectivos del Servicio de Seguridad Nocturno Motorizado (Grupo Lince) y de la División Patrulla Preventiva detectaron la presencia de varios individuos presuntamente armados.

Según informaron fuentes policiales, uno de los sujetos portaba un arma de fabricación casera tipo “tumbera” e intentó darse a la fuga, desplazándose incluso por los techos de viviendas. Finalmente fue reducido tras oponer resistencia.

En tanto, otros dos hombres salieron desde el interior de un inmueble: uno de ellos apuntando hacia los efectivos con lo que en un primer momento parecía ser un rifle, y el otro esgrimiendo un arma blanca tipo bayoneta, con la que habría intentado agredir al personal. Ambos fueron rápidamente neutralizados.

Durante el procedimiento se secuestró una “tumbera”, un rifle de aire comprimido calibre 5.5 milímetros y una bayoneta con una hoja de aproximadamente 40 centímetros.

En medio del operativo, un grupo numeroso de personas se congregó en actitud hostil, arrojando elementos contundentes y exigiendo la liberación de los detenidos. Ante esta situación, el personal policial se replegó preventivamente para resguardar su integridad física y asegurar los elementos incautados.

Los aprehendidos —un hombre de 34 años y dos de 26— fueron trasladados a Medicina Legal y posteriormente a la dependencia policial correspondiente. La causa quedó en manos de la magistratura en turno, con actuaciones iniciadas por “Supuesto Atentado y Resistencia contra la Autoridad” y “Secuestro de Armas”.