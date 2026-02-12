General San Martín: secuestran más de 80 gramos de marihuana en operativo sobre Ruta 90

Un operativo preventivo realizado en la noche del martes sobre la Ruta Provincial N° 90, en el acceso norte de General San Martín, culminó con el secuestro de más de 80 gramos de marihuana y la aprehensión de un hombre de 40 años.

El procedimiento se desarrolló entre las 21:30 y las 23:00 horas y estuvo a cargo de personal de la División Operaciones Drogas Interior, en el marco de recorridas dispuestas por la Dirección General de Consumos Problemáticos con el objetivo de prevenir infracciones a la Ley de Estupefacientes y otros delitos.

Durante el operativo, los efectivos detectaron un objeto rectangular envuelto en polietileno negro que contenía una sustancia vegetal verdosa. Tras ser sometida a pesaje y prueba de campo, se determinó que se trataba de marihuana con un peso total de 81,4 gramos.

Además, se procedió al secuestro de 4.000 pesos en efectivo.

Por disposición de la Fiscalía Antidrogas N° 1 en turno, el hombre fue notificado de su aprehensión por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, en función de la Ley Provincial N° 2304-N de Narcomenudeo.