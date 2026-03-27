Resistencia se prepara para una nueva fiesta cervecera con fuerte impulso a emprendedores locales

Con el objetivo de fortalecer la producción local y generar movimiento económico, el Gobierno provincial junto al municipio de Resistencia anunciaron una nueva edición del evento cervecero que reunirá a decenas de productores artesanales y emprendedores gastronómicos.

La propuesta se desarrollará los días 10 y 11 de abril en el Parque Intercultural 2 de Febrero, con entrada libre y gratuita desde las 18 horas, consolidándose como uno de los encuentros más convocantes del sector.

Desde el Gobierno provincial destacaron el crecimiento sostenido del rubro, que ya cuenta con más de 50 cerveceros organizados que trabajan de manera asociativa durante todo el año. En ese marco, subrayaron el acompañamiento estatal a través de programas como Impulsar Chaco, orientado a la incorporación de trabajadores, y líneas de financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que permitieron a varias cervecerías avanzar en la instalación de paneles solares mediante la denominada “línea verde”.

“Son emprendimientos que están creciendo y proyectándose como futuras pymes. Nuestro rol es acompañarlos y potenciar su desarrollo”, remarcaron.

El evento no solo tendrá impacto en el sector cervecero, sino que también movilizará la economía local a través de la participación de food trucks, artistas y distintos rubros vinculados al entretenimiento.

Además, se implementará nuevamente el programa de “conductor designado”, una iniciativa que promueve el consumo responsable de alcohol. Quienes asuman ese rol podrán acceder a agua gratuita y participar de sorteos y premios, con el objetivo de garantizar traslados seguros al finalizar cada jornada.

En total, participarán 32 cervecerías con más de 60 canillas disponibles, ofreciendo una amplia variedad de estilos artesanales. Desde la organización destacaron que, si bien el contexto económico impactó en las ventas, el sector continúa apostando al crecimiento y a la consolidación de estos espacios.

El evento, que se realiza también en fechas como Día de San Patricio y en su edición invernal, busca no solo promover la producción local sino también generar un espacio de encuentro para la comunidad, con propuestas gastronómicas, música en vivo y actividades recreativas.

Con el respaldo del Estado provincial, el municipio y Lotería Chaqueña, la iniciativa apunta a seguir posicionando a Resistencia como un polo de desarrollo cervecero y cultural en la región.