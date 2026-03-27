Chorotis refuerza la seguridad con nuevas cámaras y luminarias LED

El municipio de Chorotis avanza con un plan de fortalecimiento de la seguridad y mejora del espacio público a partir de una importante inversión en tecnología y alumbrado. Así lo anunció el intendente Ariel Hofstetter, quien destacó el esfuerzo económico realizado por la comuna y pidió el acompañamiento de los vecinos para el cuidado de los nuevos equipos.

Según detalló el jefe comunal, se adquirieron cámaras de videovigilancia que serán instaladas tanto en el casco céntrico como en un radio de hasta dos kilómetros alrededor del pueblo. A este sistema se suman otras ocho cámaras de menor tamaño que estarán ubicadas en distintos puntos estratégicos bajo la órbita municipal.

En paralelo, el municipio también concretó la compra de luminarias LED destinadas a mejorar la iluminación en espacios públicos, accesos y sectores clave para la circulación. En total, se prevé la colocación de unas 30 luces LED en esta etapa, en el marco de una adquisición más amplia que alcanza las 50 unidades.

Hofstetter subrayó que estas acciones buscan no solo reforzar la prevención del delito, sino también brindar mayor tranquilidad a los vecinos y mejorar la calidad de vida en la comunidad. “Es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo desde el municipio”, expresó.

Finalmente, el intendente remarcó la importancia del compromiso ciudadano para preservar estas inversiones públicas y sostuvo que el objetivo es seguir consolidando el desarrollo de las localidades que integran la zona: Venado, Chorotis y Teremojoa.

Con estas medidas, la gestión municipal apunta a modernizar la infraestructura urbana y avanzar en políticas que fortalezcan la seguridad y el bienestar general de la población.