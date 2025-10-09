Resistencia Presentó El Pre Cosquín 2026

La Municipalidad de Resistencia, en conjunto con organismos provinciales, realizó este jueves el lanzamiento de una nueva edición del Pre Cosquín 2026; que tendrá lugar los días 17 y 18 de octubre, en el Domo del Centenario.

Desde la Secretaría de Cultura y Turismo de la comuna se destacó la decisión del intendente Roy Nikisch de seguir apostando por este evento que coloca a Resistencia dentro del selecto grupo de ciudades dan a los artistas de su región la posibilidad de acceder al escenario mayor del folklore nacional; con trascendencia internacional.

Se espera que, como viene sucediendo, artistas de Corrientes, Misiones y Formosa se sumen al gran número de valores de todo el Chaco que persiguen su sueño a través de esta posibilidad.

La Municipalidad de Resistencia no sólo aportará toda la logística necesaria para un evento de esta magnitud, sino también garantiza el traslado de los ganadores a la cita final que tendrá lugar en el gran evento del próximo año.

Daniel Giménez y Oscar Gamarra son integrantes de la comisión organizadora. El primero de ellos fue quien tomó la palabra para decir: “Agradecemos al Municipio de Resistencia por darnos esa confianza de que estemos en la organización del Pre Cosquín desde hace 9 años; estamos haciendo la antesala de los 10 años de este evento aquí en la sede Resistencia”.

“Estamos más que felices porque estamos sintiendo el latido de miles de almas que quieren venir a participar de este encuentro que tiene Cosquín y conocer la experiencia de estar en un escenario tan importante de Argentina y Latinoamérica; eso vale remarcarlo porque es un evento muy importante para todo el país donde miles de participantes se inscriben en más de 60 sedes y nosotros somos treconocidos por la organización del evento mayor como una de las sedes más importantes”, agregó.

En ambos días de competencia, las actividades se iniciarán a las 16.