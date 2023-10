Resistencia: Monzon se refirio a los principales ejes que tendra su gestion como presidente del Concejo Municipal

El candidato a presidente del Concejo Municipal de Resistencia por la Corriente de Expresión Renovada, Guillermo Monzón, adelantó parte de las acciones que llevará adelante en caso de resultar electa la fórmula que tiene a Elida Cuesta como candidata a la intendencia.

Monzón ratificó la impronta de saben lo que hay que hacer y citó la continuidad “de recuperar los espacios verdes, de calidad, que la gente tenga un lugar para recrearse sin necesidad de ir hasta el centro”.

“La recreación en una plaza, posibilita la vinculación, socialización, compartir objetivos colectivos”, observó.

Y dentro de la continuidad, valoró “la descentralización de los servicios y dotar por más, por ello estamos construyendo centros comunitarios y delegaciones”.

“Esa impronta la continuaré desde la Presidencia del Concejo, con permanente diálogo y una gestión de puertas abiertas, promoviendo acciones de vinculación con la comunidad”, aseveró.

En base a ello, indicó que su gestión, en caso de asumir al frente de la legislatura comunal, se basará en tres ejes bien definidos.

“Uno de ellos será tener una alianza estratégica con todas las organizaciones de la sociedad, fundaciones, comisiones vecinales, clubes de leones, entidades deportivas, culturales, religiosas, por citar algunas, escuchando sus demandas”, observó.

“El segundo eje apunta a otra alianza con sectores muy importantes para el desarrollo integral de las personas, como ser el comercial y la construcción, a fin de generar mayor empleo y fomentar la tarea de los emprendedores”, agregó.

“Y el tercer punto – continuó -, es que el Municipio tenga el dominio total de su territorio, fomentando que todo tipo de inversiones de fondos provinciales y municipales, sean en el marco de una planificación, que no sea solo para decir quien hace más cosas”.

Ejemplificó al respecto la pavimentación de calles “que no se construyen con las condiciones necesarias, como ser desagües, y que no acepten que haya controles del municipio sobre esas obras”, recalcó.

“Cuando llueve y las calles de inundan, la gente recurre al Municipio, aunque no haya sido el responsable de las obras, por eso es necesario que haya acuerdos para evitar esto”, manifestó.

“Tenemos un plan para los próximos 4 años, como ser la recuperación de los espacios públicos, que hayan plazoletas iguales a la Plaza 25 de Mayo en toda la ciudad, hay que democratizar Resistencia”, aseveró.