Resistencia: jornada gratuita de testeo rápido de VIH y entrega de preservativos

Este miércoles, de 17.30 a 20, se realizará en la plaza 25 de mayo de Resistencia una jornada gratuita de testeo rápido de VIH y entrega de preservativos, organizada por colectivos y redes vinculadas a la salud sexual.

La actividad ofrecerá pruebas confidenciales y sin costo, con resultados en pocos minutos. También se distribuirán preservativos como parte de una campaña de prevención y concientización.

El acceso al diagnóstico temprano permite iniciar tratamientos de manera oportuna y contribuye a reducir el estigma asociado al VIH, además de fortalecer el cuidado y la información en la comunidad.

La iniciativa es impulsada por Furia Travesti Trans Chaco, junto a Red Diversa Positiva y AHF Argentina, con el acompañamiento del municipio local.

