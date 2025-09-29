El oficialismo aspira a sumar dos bancas

El eje de la campaña de Vamos Corrientes consiste en fortalecer el compromiso con el territorio, según indicó el candidato a diputado nacional, Diógenes González. Señaló que los resultados de las elecciones de agosto «dejaron la vara muy alta», pero mantiene la confianza de que nuevamente obtendrán el acompañamiento del electorado.

El actual senador provincial explicó que mantendrán un esquema de recorridos en varios puntos de la provincia. Visitarán a varios intendentes del oficialismo provincial y a los jefes comunales electos. El objetivo es conocer las principales demandas para llevar al Congreso de la Nación. El oficialismo provincial mantiene su optimismo y no desestima que ingresarán al menos dos legisladores a la Cámara baja nacional, entre ellos la ministra de Educación Práxedes López.

López se centrará en la agenda educativa, como el financiamiento a las universidades y el incentivo docente, y González en la productiva. «Vamos a trabajar con proyectos que tiendan a mejorar la capacidad de generar empleo por parte de las industrias», expresó el legislador provincial en declaraciones a Domingos de Mega. Uno de los proyectos consiste en la reducción de las cargas patronales en el norte argentino y potenciar los parques industriales.

González, por su lado, cuestionó la ruptura «del pacto implícito de federalismo» por parte de la administración de Javier Milei. Esto se debe a que «hace del equilibrio fiscal un fin en sí mismo», sin contemplar otros aspectos como la producción, la salud, la educación, entre otros puntos importantes.