Resistencia, Gustavo habilitó el Circuito Aeróbico Sur que incorpora mil metros de ciclovías, ejercitadores y nueva iluminación

El candidato a gobernador por el frente Corriente de Expresión Renovada (CER), Gustavo, recorrió la obra de avenida Las Heras y la dejó habilitada. Al respecto, destacó que es un parque lineal que quedó recuperado totalmente, en una avenida que los vecinos ya utilizaban para caminatas y paseos pero que no tenía ningún tipo de equipamiento, no contaban con seguridad y no existía un cuidado de la vegetación. El tramo que resta de avenida Piacentini se habilitará en unos 30 días.

“Es muy importante seguir trabajando en la recuperación de los espacios públicos que vecinos y vecinas utilizan a diario”, aseguró e indicó que este corredor que incluye avenida Las Heras y Piacentini, continuará luego con más obras que harán que se conecte con el centro de la Ciudad, siempre siguiendo un plan y dándole a este un continuidad en el tiempo”.

“Nos pone muy contentos ir cumpliendo con las obras programadas sobre todo sorteando un momento crítico de la economía que es lo que hace más complejos sostener las acciones planteadas por la gestión en beneficio de vecinos”, expresó.

Pidió a los frentistas que colaboren con el riego de las plantas de la avenida, que cuiden el espacio y que lo disfruten. Sobre las bicisendas expresó que es algo que la Ciudad va a ir incorporando de a poco, ya que es un medio de movilidad que está siendo muy utilizado y hay que darle el espacio adecuado.

ESPACIO PÚBLICO PARA EL ENCUENTRO

Guillermo Monzón, candidato a presidente del Concejo Municipal de Resistencia, explicó que la parte habilitada son mil metros de avenida Las Heras entre Castelli y Edison, que cuenta con una amplia senda peatonal, bancos intervenidos artísticamente, tres islas de nueve ejercitadores cada una. Se incorporaron ejercitadores para personas adultas. Es un parterre que cuenta con gran cantidad de plantas y árboles, a las que se sumaron nuevos ejemplares de diferentes especies.

Sobre la ciclovías explicó que están correctamente demarcadas, para ir hacia el centro de la Ciudad está dentro de la calzada por donde transitan los vehículos y para regresar hacía avenida Edison la bicisenda se encuentra dentro del parterre. Monzón destacó que de esta forma se está generando una alternativa de movilidad que reduce la contaminación ambiental y los conflictos de tránsito.

DETALLES DE LA OBRA

El objetivo de la obra es integrar en la planificación y el ordenamiento vial a la bicicleta como modo de transporte urbano con la finalidad de brindar una alternativa de transporte económica, segura y saludable, se orienta hacia el fomento de la integración de la bicicleta con otros modos de transporte.

La obra comprende la readecuación del espacio verde central, con la incorporación de senda peatonal, iluminación puntual sobre la misma, colocación de equipamiento mobiliario urbano, bancos de hormigón armado, bolardo de seguridad en el inicio y final de la senda por cada manzana, cesto de residuos metálicos y estaciones de deportivas, plataformas con piso antigolpes y equipamiento deportivo de ejercitación física.

En los laterales del parterre a lo largo de la circulación vehicular se realizaron ciclovías de 1.20 metros de ancho con sentido totalmente diferenciado de norte a sur, sobre el cantero central a 3.00 metros del borde del cordón construido existente delimitador de la vía de circulación de vehículos y de sur a norte se redujo el parterre para desarrollar la ciclovía y mantener el ancho de calzada, se respetó el nivel del pavimento existente, delimitando del carril de automóviles con separadores. Se incorporaron 18(dieciocho) estaciones para bicicleteros, con espacio para 6 unidades en cada una de ellas. Se ejecutaron además tareas de señalización e iluminación.