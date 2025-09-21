Resistencia: detienen a un hombre acusado de robar $600 mil y una notebook en el Sindicato de Camioneros

En la madrugada de este domingo 21 de septiembre, personal de la División Delitos Contra la Propiedad logró detener a Maciel Walter Jonathan, de 31 años, alias “Kinki”, sindicado como autor de un importante robo perpetrado en la sede del Sindicato de Camioneros, ubicada en calle Arbo y Blanco 777 de la ciudad de Resistencia.

Según informaron las autoridades, el hecho se produjo el 20 de septiembre, cuando desconocidos sustrajeron del edificio una notebook y una suma de dinero estimada en $600.000.

Tras la denuncia, los investigadores analizaron las cámaras de seguridad de la institución y de la zona, logrando identificar al sospechoso por sus características físicas y rasgos faciales.

Con esa información, en horas de la mañana de este domingo, alrededor de las 6:30, efectivos de Delitos Contra la Propiedad localizaron y demoraron a Maciel en la intersección de calle Juan de Dios Mena y Haití, en la capital chaqueña.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Tercera Metropolitana, por razones de jurisdicción, y quedó a disposición de la Fiscalía interviniente.

La investigación continúa para recuperar la totalidad de los elementos sustraídos y determinar si hay otros posibles involucrados en el hecho.