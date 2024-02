Resistencia : Detienen a ex empleado que ” Hackeo ” las cuentas de un negocio y pedia Bitcoin

Visitas: 15

Amenazaba con afectar las cuentas de clientes y otros comercios. Poseía varias cuentas virtuales.

Tras un arduo trabajo los efectivos de la División Delitos Tecnológicos dieron con un pirata informático de 25 años, que se apropió de las cuentas de un bar y el correo de su ex jefe.

El joven se adueñó de las cuentas y pedía un rescate en monedas virtuales, a cambio de que clientes de ese bar y otros comercios que posee el propietario no se vean afectados.

Por esta situación, el dueño de los comercios realizó la denuncia e inmediatamente los agentes comenzaron sus pesquisas, identificando al supuesto autor un joven de 25 años ex empleado del bar.

Además, verificaron que poseía varias cuentas virtuales, redes Sociales, sincronizadas a la cuenta de WhatsApp utilizada para proceder a la coacción, como así también del dispositivo con el cual habrían ingresado a la cuenta empresa y del denunciante.

Rápidamente montaron un operativo donde lograron la demora del sospechoso y el secuestro de un Samsung A-32.

Finalmente, fue alojado en una dependencia policial, quedando a disposición de la Fiscalía Especializada en Delitos Tecnológicos (Equipo N ° 13) por el delito de “Infracción al art. n° 149 CPA (coacccion)”.