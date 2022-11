Rescate patrimonial: Gobierno avanza en el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo “Oscar Sánchez Kelly”

Impactos: 4

El gobernador recibió a la arquitecta Linda Peso quien expuso el proyecto de Museo que iniciará en las próximas semanas y buscará recuperar la arquitectura, respetar el diseño y los materiales de la casa más antigua de Resistencia. El lugar contará con 250 obras del artista chaqueño a fin de beneficiar a la comunidad de Resistencia, de la región y del país.

El gobernador Jorge Capitanich recibió a la arquitecta Linda Peso, quien expuso el proyecto de intervención y restauración de una histórica casa donde funcionará el Museo de Arte Contemporáneo “Oscar Sánchez Kelly”, ubicado en la capital provincial.

“La casa Gabardini creada en 1912 y, luego, Casa de Gobierno en 1934, también funcionó como museo de la Policía. Ahora tiene destino como museo de arte contemporáneo ‘Oscar Sánchez Kelly’ con una donación de 250 obras iniciales de la familia del artista chaqueño”, señaló el gobernador en sus redes sociales.

Acompañado por el ministro de Gobierno y Trabajo, Juan Manuel Chapo y el presidente del Instituto de Cultura, Francisco Romero, Capitanich analizó el proyecto de intervención de la arquitecta Peso, que se iniciará en las próximas semanas en el inmueble ubicado en Julio A. Roca 233 y que, en su primera etapa, demandará un plazo de 6 meses.

La intervención demandará una inversión de $13.132.174,02 y contempla la restauración integral del edificio, respetando el valor arquitectónico, diseño y los materiales, así como la preservación de los elementos originales de esta antigua casa, donde en 1912 funcionó la Casa de Alfredo y Raúl Gabardini, luego funcionó la primera Casa de Gobierno y posteriormente fue el Museo de la Policía del Chaco.

De acuerdo a la documentación existente, se realizarán tareas de liberación de todas las obras que no pertenezcan a la obra original, a través de cateos para identificar características originales del edificio, para luego entrar en el período de demolición que aquello que no forme parte y que no pertenezca a la primera casa. También, se identificarán las patologías importantes ocasionadas por la falta de mantenimiento integral, que se considerarán luego de los resultados de prospecciones y cateos propuestos.

Tendrá 250 obras del artista chaqueño

El Museo “Oscar Sánchez Kelly”, contará con un total de 250 obras iniciales del artista (pinturas, dibujos y grabados) donadas por su familia, que beneficiará a la comunidad artística de Resistencia, además de ser un rescate patrimonial para la provincia, será un museo de sitio que permitirá mostrar la historia de este hogar.

El edificio contará con salas de exposición permanente donde estarán las obras de Sánchez Kelly y estará abierto para artistas contemporáneos de Chaco, de la región y del país. La fachada será reconstruida a partir de la técnica de Piedra París. Además, el gobernador encomendó a los funcionarios la confección del proyecto de decreto para la creación de este museo.

El artista plástico chaqueño Oscar Sánchez Kelly nació en 1942, en Resistencia. Ejerció como docente, realizó múltiples obras, dictó talleres y cursos y recibió múltiples menciones, entre ellas el Primer Premio de Dibujo en la Bienal del Chaco (1976), Mención de Pintura en el Salón Nacional de Buenos Aires (1982) Primer Premio de Pintura en el Salón Regional de Corrientes (1992), entre otros. Además, representó al Chaco y exhibió en España. Finalmente, falleció el 10 de mayo de 2010.