Reprogramaron la 7ª Expo Frutihortícola de Chaco en Colonia Benítez: ¿Cuándo será?

Debido a las intensas lluvias que continúan en buena parte de la provincia desde la madrugada de este viernes, la 7ª Expo Frutihortícola del Chaco, y el 2º Encuentro de Producción de Frutilla fueron reprogramados y se realizarán el sábado 1° de noviembre en la Estación Experimental Agropecuaria INTA Colonia Benítez.

Bajo el lema «Hacia una producción tecnificada y eficiente», la propuesta nace de la iniciativa de gobiernos, organizaciones cooperativas y productores, con el objetivo de promover la cadena de producción frutihortícola local.

Se trata de un espacio de intercambio y de capacitación donde los asistentes podrán interactuar con productores, empresas, emprendedores y profesionales, a fin de conocer las últimas tendencias tecnológicas, participar de un espacio de charlas técnicas, y acceder a una exposición y venta de productos locales.

El nuevo cronograma de actividades será informado próximamente, tras la reprogramación del evento.