Regatas cambia de cancha: jugará como local en el Fortín Rojinegro

Regatas Corrientes anunció que, debido a trabajos de reparación en su estadio, sus próximos compromisos como local por la Liga Nacional de Básquetbol se disputarán en el estadio del Club San Martín, conocido como el Fortín Rojinegro. Esta medida fue tomada tras el derrumbe parcial del techo ocurrido el pasado 13 de agosto durante tareas de remodelación en su sede del parque Mitre.

Afortunadamente, el incidente no dejó heridos, aunque los daños obligaron a suspender temporalmente las actividades deportivas en el estadio de Regatas. La dirigencia confirmó este martes el traslado de localía con el fin de asegurar el normal desarrollo del calendario de la liga.

Desde la institución remarcaron su agradecimiento al clásico rival por ceder sus instalaciones, lo que permitirá a Regatas continuar compitiendo sin tener que salir de la ciudad ni modificar la programación establecida.

El Fortín Rojinegro ya fue acondicionado para albergar los partidos del «Fantasma», que ahora deberá adaptarse a un nuevo entorno para mantener su rendimiento en la competición. Por el momento, no hay una fecha confirmada para el regreso al estadio del parque Mitre.

