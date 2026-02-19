Reforma laboral: comenzó la sesión en Diputados

El oficialismo consiguió el quórum, y comenzó la sesión en la Cámara de Diputados de la Nación para tratar el proyecto de reforma laboral.

La Libertad Avanza tiene el apoyo del PRO, la UCR, el MID, y fuerzas provinciales.

Se espera una maratónica sesión, y la votación sería a la madrugada.

La iniciativa tuvo cambios y en caso de aprobarse deberá volver al Senado para convertirse en ley.

En el inicio de la sesión, el presidente de Unión por la Patria, Germán Martínez, cuestionó a la oposición tras dar quórum al tratamiento de la reforma laboral. «Den la cara y banquense el debate, caraduras. Se van a arrepentir de lo que está haciendo en esta sesión», expresó.

Por su parte, el diputado nacional del Frente de Izquierda Nicolás del Caño rechazó el proyecto de reforma laboral y advirtió: «No se la van a llevar de arriba. Esto lo van a pagar».

A su vez, el legislador de La Libertad Avanza Lisandro Almirón defendió el proyecto de reforma laboral, y dijo: «Los marcos regulatorios no son sagrados. La Legislación laboral no es la excepción».

«Primero tiene que haber trabajo para poder regularlo», señaló, y afirmó que el esquema actual «no ayuda a generar trabajo».

A su vez, Sergio Palazzo, de Unión por la Patria, afirmó que en el proyecto «no hay una sola línea ni letra que favorezca a los trabajadores», al tiempo que defendió el rol de los sindicatos en las negociaciones salariales.