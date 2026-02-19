La Justicia citó a indagatoria y prohibió la salida del país al Chiqui Tapia y a Pablo Toviggino

El juez Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio «Chiqui» Tapia y al tesorero de la misma, Pablo Toviggino, en el marco de la causa por la retención indebida de aportes de la seguridad social. Además, se ordenó la prohibición de salida del país para ambos.

Según medios oficiales, el Chiqui Tapia deberá comparecer ante la Justicia el próximo 5 de marzo, mientras que Toviggino lo hará el 6 de marzo. La medida alcanzaría también al presidente del club Argentinos Juniors, Cristian Ariel Malaspina, Gustavo Lorenzo y al expresidente de Racing, Víctor Blanco.

El ARCA acusa a la AFA de actuar como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social, sin depositar los montos correspondientes dentro del plazo legal de 30 días posteriores al vencimiento.

Los períodos van desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025, con retenciones en IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social, desde el organismo explicaron que estas maniobras configuran «el delito de omisión, ya que el deber jurídico de actuar surge directamente de la calidad de agente de retención, y la conducta típica se materializa en la falta de depósito del dinero retenido en tiempo oportuno».

Según la denuncia inicial hubo un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones que no fueron depositadas en tiempo y forma, dividido en dos grandes rubros, retenciones impositivas y retenciones de la seguridad social. En la ampliación de la denuncia el monto denunciado sumó $11.759.643.331,62. El total bajo investigación supera los $19.300 millones por retenciones y aportes que no habrían sido ingresados.