Cuáles son los países más ricos del mundo para vivir en 2026

El sitio web especializado en viajes, Yo Me Animo, elaboró un ranking con los países más ricos del mundo para vivir en 2026, según los datos de la revista Forbes que utiliza el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita ajustado por Paridad de Poder Adquisitivo (PPA) para calcular la riqueza de un país .

«Esta métrica no solo tiene en cuenta el valor total de los bienes y servicios que produce cada nación, sino que también lo divide entre la cantidad de habitantes y lo ajusta según los costos locales de vida. De esa forma, se puede comparar con mayor precisión cuánto pueden adquirir realmente los ciudadanos promedio en cada país», señaló la página.

El país más rico del mundo en 2026 es Singapur. Con 5,8 millones de personas, tiene «un PIB-PPA per cápita de 156.760 dólares, cifra que hace referencia a lo que un ciudadano promedio de Singapur podría adquirir en bienes y servicios durante un año», indicó la plataforma.

«Su economía está muy desarrollada y depende de sectores como la tecnología, los servicios financieros, el comercio internacional y la manufactura avanzada. Además, hay muchas empresas multinacionales que tienen sus oficinas en este país», expresó la web.

«El salario mensual promedio ronda los 4000 dólares. En tanto, no existe el sueldo mínimo en Singapur, dado que se determinan según acuerdos individuales o colectivos entre empleadores y empleados. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el costo de vida es elevado, especialmente para alquilar o comprar una vivienda», explicó.

En segundo lugar se ubica Luxemburgo. Tiene 675 mil personas y «es uno de los países más pequeños de Europa, pero también uno de los más ricos. Su PIB-PPA per cápita supera los USD 152.000, mientras que su economía se apoya en servicios financieros, tecnología y logística», afirmó el sitio.

«Este país es reconocido por albergar sedes de importantes bancos y fondos de inversión. Esto se refleja en sueldos altos: el salario mínimo en 2025 es 2570 euros, el más alto de Europa. Además, la tasa de desempleo es muy baja, mientras que la calidad de vida es altísima», agregó.

Cierra el top 3 Macao. Se trata de una costa ubicada al sur de China, que tiene «una población de 720 mil personas. Su PIB-PPA per cápita en 2025 es de USD 134.040, gran parte del cual proviene del turismo, los juegos de apuestas y el entretenimiento».

La nación es llamada «Las Vegas de Asia». «Los sueldos promedio rondan entre USD 2000 y USD 2500 por mes. Al igual que en Singapur, no existe un salario mínimo nacional para todos los sectores, pero el gobierno regula ciertos sueldos bases», aseguró Yo Me Animo.

En cuarto lugar aparece Irlanda. Tiene «un PIB-PPA per cápita de USD 134.000 y una población de 5,2 millones de personas».

«Después de la crisis de 2008, Irlanda se reinventó como un destino ideal para grandes empresas tecnológicas. De esa manera, gracias a un régimen fiscal atractivo, compañías como Apple, Google, Meta y Microsoft instalaron allí sus sedes europeas. Esto genera empleos bien remunerados y un salario mínimo de EUR 13,50 (USD 15.60) por hora», expresó la web.

«La mayor cantidad de oportunidades laborales y educativas se encuentra en Dublín, aunque muchas otras ciudades como Cork, Galway o Limerick también ofrecen buena calidad de vida», sostuvo el sitio.

Cierra el top 5 Qatar. Tiene «poco más de tres millones de habitantes y un PIB-PPA per cápita de USD 121.610. La mayor parte de su riqueza proviene del petróleo y el gas natural, de los que tiene una de las mayores reservas mundiales», señaló el sitio.

«El salario mínimo en Qatar fue fijado en 2021 en 1000 riales cataríes (USD 275.68), a lo que se deben sumar 300 riales cataríes (USD 82.71) por subsidio de alimentación y otros 500 riales cataríes (USD 137.84) por subsidio de vivienda. De todas maneras, los salarios promedio de profesionales cualificados son mucho más altos», expresó. Siguen Noruega (6°); Suiza (7°); Brunei (8°); Guyana (9°); y Estados Unidos (10°).