Ramón Romero: “Hoy la Municipalidad de Resistencia es otra gracias a una gestión austera, transparente y ordenada”

En diálogo con medios locales, el concejal Ramón Romero hizo un balance del primer año y medio de gestión del intendente Roy Nikisch, destacó la recuperación edilicia del municipio capitalino y defendió las políticas de austeridad adoptadas para enfrentar el complejo contexto económico nacional.

“Estamos cerca de cumplir 18 meses de gestión, y aunque siempre hay aspectos por mejorar, cada día nos sentimos más seguros y firmes en el trabajo, acompañando al Ejecutivo en la cristalización de sus ideas y proyectos”, señaló Romero.

El edil subrayó que uno de los desafíos más grandes fue ordenar el desorden heredado, tanto en términos de infraestructura como de planificación urbana. “Recibimos un municipio devastado. Hoy, si van al edificio, se nota el cambio: se está trabajando en el piso, el techo, el cableado, los baños. No es un lujo, pero sí un lugar de trabajo digno para los empleados municipales”, explicó.

Romero valoró que todo esto se logra “en un contexto de recursos escasos y de recortes en la coparticipación”, que afectan directamente a las finanzas locales. Sin embargo, sostuvo que la administración de Nikisch “está piloteando bien el barco”, y afirmó que el municipio no tiene dificultades para afrontar sueldos ni aguinaldos en el corto plazo. “Esto es posible gracias a una planificación seria: no se puede dar lo que no se tiene, ni lo que no se va a tener”.

Herramientas para una gestión moderna

En su rol como presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo, Romero adelantó que se está trabajando sobre un proyecto enviado por el Ejecutivo, denominado “desvinculación voluntaria”, como complemento del régimen de retiro voluntario ya aprobado.

“El empleado que decida adherirse podrá cobrar hasta 50 salarios mínimos, vitales y móviles, que desde junio rondarían los 318 mil pesos. No es obligatorio, ni coercitivo, sino una herramienta más que tienen los trabajadores, según su realidad personal”, explicó. El proyecto se encuentra en comisión y será tratado próximamente en sesión. Romero confía en que será aprobado con el acompañamiento del bloque oficialista.

Arbolado urbano y gestión ambiental

Antes de cerrar la entrevista, el concejal mencionó que viene de trabajar en el vivero municipal, en el marco de proyectos vinculados al arbolado urbano. “En una ciudad como Resistencia, con temperaturas extremas en verano, necesitamos un arbolado planificado, sano y fuerte. Esto impacta directamente en la calidad de vida de los vecinos”, dijo, y anticipó que en próximas entrevistas detallará más sobre esta iniciativa.

Saludo a los periodistas

Finalmente, Romero envió un cálido saludo por el Día del Periodista, destacando el rol fundamental que cumplen los comunicadores. “Valoramos mucho su tarea, que sabemos que hacen con pasión y compromiso. Es una labor noble y positiva para la sociedad chaqueña”, concluyó.