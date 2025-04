Ramiro Fernández y Matías Ferrari se meten en el once de For Ever

El elenco chaqueño volverá a entrenar hoy y mañana, y luego quedará concentrado de cara al juego del domingo.

De cara al duelo del domingo frente a Gimnasia de Jujuy por la 10° fecha de la Zona ‘B’ de la Primera Nacional de Fútbol, Ricardo Pancaldo tendría pensado realizar dos variantes en el once de For Ever. Ramiro Fernández y Matías Ferrari ingresarían por Gino Barbieri y Brandon Obregón.

El capitán David Valdez tiene un lugar asegurado en la línea defensiva del elenco chaqueño.

Así, el once del elenco chaqueño sería con Gastón Canuto; Maximiliano Romero, David Valdez, Mathías Silvera y Ramiro Fernández; Matías Ferrari, Juan Pablo Carrizo, Santiago Úbeda y Robertino Seratto; Leonardo Marinucci y Matías Romero. El elenco chaqueño volverá a entrenar hoy y mañana y luego quedará concentrado de cara al juego del domingo. El equipo de Pancaldo marcha noveno en la tabla y buscará ganar para volver a la zona de Reducido.

Cabe destacar que el duelo frente a los jujeños se jugará el domingo, a las 16.30, en el ‘Gigante de la Avenida’ y contará con el arbitraje de Carlos Córdoba, que será secundado por Víctor Rojas Aguirre y Martín Grasso.

LOS JUJEÑOS

Gimnasia de Jujuy marcha tercero en la tabla, a está a tres puntos de la cima, y viene de igualar 0 a 0 como local ante Mitre de Santiago del Estero. Anteriormente, el equipo de Matías Módolo había ganado tres partidos de manera consecutiva. En principio la única variante sería el ingreso de Bruno Palazzo por el lesionado Diego López en el lateral derecho.

En principio, el once de los jujeños para saltar a la cancha en el ‘Juan Alberto García’ sería con Milton Álvarez; Bruno Palazzo, Guillermo Cosaro, Nicolás Dematei y Emiliano Endrizzi; Santiago Camacho, Francisco Maidana, Hugo Soria y Francisco Molina; Cristian Menéndez y Alejandro Quintana. Los jujeños partirán en micro este viernes, a las 21, en micro hacia Resistencia.

10ª FECHA – ZONA «B» – EL PROGRAMA

MAÑANA

A las 15.30: Defensores Unidos-Defensores de Belgrano. Arbitro: Gonzalo Pereira

A las 15.30: Estudiantes de Caseros-Estudiantes de Río Cuarto. Arbitro: Jorge Broggi

A las 16: Central Norte de Salta-Nueva Chicago. Arbitro: Fabrizio Llobet.

DOMINGO

A las 15: Almirante Brown-Gimnasia de Mendoza. Arbitro: Pablo Giménez

A las 16.30: For Ever-Gimnasia de Jujuy. Árbitro: Carlos Córdoba.

A las 17: Morón-Talleres de Remedios de Escalada. Arbitro: Adrián Franklin

A las 17: Temperley-Chacarita (TyC Sports). Arbitro: Felipe Viola

A las 17: Mitre-Agropecuario. Arbitro: Gastón Monsón Brizuela.

LUNES

A las 18: Colón-San Telmo (TyC Sports). Arbitro: Lucas Cavallero.