Quitilpi: asesinan a una mujer y a su hija y buscan al principal sospechoso

Las víctimas tenían 37 y 17 años. La Policía busca intensamente a David Ojeda, señalado como el presunto autor del hecho.

Una mujer y su hija adolescente fueron halladas sin vida este martes por la tarde, en Quitilipi, y la Policía busca intensamente a un hombre identificado como David Ojeda, principal sospechoso del doble femicidio.

El episodio fue reportado pasadas las 17, en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguarí, donde efectivos policiales acudieron tras recibir un alerta sobre la presencia de dos personas sin signos vitales.

Las víctimas fueron identificadas como una mujer de 37 años, y su hija, de 17.

Tras el hallazgo, se dio intervención inmediata a la Justicia y en el lugar comenzaron a trabajar peritos del Poder Judicial del Chaco junto a efectivos de la policía provincial para realizar las pericias y avanzar en la reconstrucción de lo ocurrido.

En paralelo, se desplegó un operativo para localizar al presunto autor del hecho, quien —según las primeras informaciones— mantenía una relación con la mujer.

Las autoridades dispusieron el envío de equipos especializados para intensificar las tareas investigativas y lograr la detención del sospechoso

OJEDA, INTENSAMENTE BUSCADO

Desde la Policía del Chaco solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier información que permita dar con el paradero de Ojeda.

En el lugar también se hizo presente el subjefe de la fuerza, el comisario general Manuel Victoriano Silva, quien supervisa las tareas investigativas y acompaña a los familiares de las víctimas.

Asimismo, fue informada la subsecretaria de Género y Diversidad, Sonia Valenzuela, quien puso a disposición los equipos de asistencia para brindar contención y acompañamiento a los allegados de las víctimas.