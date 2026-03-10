Colectivos: no habrá paro y el servicio será normal este miércoles

Las empresas cumplieron con el pago de una parte de lo adeudado, y se desactivó la medida de fuerza.

La UTA Chaco descartó el paro de colectivos previsto para este miércoles, debido a que las empresas de transporte abonaron una parte de los salarios adeudados, y se comprometieron a pagar el resto entre jueves y viernes de esta misma semana.

De esta manera, el servicio de transporte funcionará normalmente, para alivio de los miles usuarios del Gran Resistencia, Puerto Tirol, Colonia Benítez y Margarita Belén, así como también del circuito Chaco-Corrientes.

Según indicaron desde el gremio conducido por Raúl Abraham, los trabajadores cobraron este martes una parte de lo que se les adeuda, mientras que el resto tendrían que cobrarlo dentro de esa semana.

La UTA había advertido que este martes 10 era el último plazo para que las empresas completen el pago de sueldos de los trabajadores, y que si no lo cumplían, este miércoles iniciaría una medida de fuerza.

Sin embargo, las empresas lograron destrabar el conflicto al llegar a un acuerdo con el sindicato.