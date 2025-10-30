Quién es Nicolás Boniardi Cabra: el abogado detenido por intentar filmar a los posibles jurados

Lo que prometía ser una jornada sin sobresaltos en la selección del jurado para el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski terminó derivando en un revuelo inesperado: un abogado fue detenido en medio de sospechas, tensiones y versiones cruzadas.

El episodio ocurrió este martes en el Centro de Convenciones Gala, donde se desarrolla el procedimiento clave para determinar quiénes integrarán el tribunal popular que juzgará al clan Sena.

Nicolás Boniardi Cabra acompañando al defensor de Emerenciano Sena, Ricardo Osuna, durante una de las audiencias preliminares al juicio por jurados.

La detención que paralizó la audiencia

El abogado Nicolás Boniardi Cabra, identificado como uno de los colaboradores del equipo defensor, fue detenido a disposición de la fiscal N° 2, Ana González de Pacce. La causa: la presunta toma ilegal de imágenes o videos de potenciales jurados, en una sala de acceso restringido, generando temores de entorpecimiento del proceso. Al momento de la redacción de esta nota, Boniardi Cabra seguía privado de su libertad, sin haber designado defensor ni prestado declaración formal.

El celular del abogado es clave: podría contener material comprometedor sobre la identidad de los ciudadanos seleccionados, un hecho que, de confirmarse, pondría en jaque la transparencia del proceso. La apertura del equipo se haría entre hoy y mañana, según estimaciones de la misma fiscalía.

Confusión en los equipos defensores

La relación de Boniardi Cabra con el abogado Ricardo Osuna, un nombre central en juicios por jurados de la provincia, sigue generando polémica. Osuna intentó despegarse: negó que sea su socio y aseguró que la relación profesional se cortó hace un mes. Sin embargo, reconoció que sigue integrando el equipo como colaborador, al menos hasta la víspera de los hechos. La contradicción quedó expuesta y, lejos de apaciguar las aguas, sumó tensiones al debate público.

En paralelo, la abogada Rocío de Jesús, pareja de Boniardi Cabra, también se vio envuelta en episodios incpomodos: primero, fue marginada del equipo defensor de César Sena por orden judicial, y después del incidente, permaneció fuera del círculo de potenciales participantes en el juicio.

Momentos de tensión en al acceso al Centro de Convenciones Gala. Actuó la Policía del Chaco, para detener al abogado Nicolás Boniardi Cabra.

Antecedentes y dudas sobre la conducta profesional

No es la primera vez que Boniardi Cabra se vincula con situaciones polémicas en juicios por jurados. Según trascendidos, en una causa reciente por abuso sexual, ya fue advertido por contactar irregularmente a un jurado, provocando la exclusión del ciudadano en cuestión. Además, distintas fuentes dan cuenta de múltiples intervenciones controversiales en juicios anteriores, incluyendo disputas con jueces y conductas señaladas como impropias.

La fiscalía analiza el futuro procesal

El futuro de Boniardi Cabra depende de la evaluación de su teléfono y de la decisión de la fiscal González de Pacce, quien además investiga otras líneas paralelas de la causa, como la supuesta adulteración de la firma de Cecilia Strzyzowski en un acta de divorcio.

El caso suma así nuevos capítulos al drama judicial más resonante de Chaco en los últimos años. Con vínculos enredados, antecedentes llamativos y figuras que parecen salidas de una ficción, la selección del jurado para el juicio del crimen de Cecilia avanza rodeada de sospechas y reflectores.

La trama, plagada de personajes complejos y tensiones latentes, mantiene a todo Chaco en vilo y sigue dejando preguntas sobre la transparencia y la integridad de uno de los procesos judiciales más múltiples y delicados de la provincia.