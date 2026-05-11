Exitosa Feria de Otoño reunió a emprendedores y vecinos en la Plaza San Martín

La Plaza San Martín de Juan José Castelli fue escenario este domingo de una exitosa edición de la Feria de Otoño, organizada por la Municipalidad local a través del área de Cultura, que convocó a cientos de vecinos y visitantes en una agradable jornada otoñal a pleno sol.

Manualistas, emprendedores y artesanos participaron de la propuesta exhibiendo una amplia variedad de productos y creaciones artesanales, transformando el tradicional espacio público en un punto de encuentro, recreación y fortalecimiento del trabajo local.

Durante la actividad estuvo presente el subsecretario Rubén Romero, quien destacó la importancia de este tipo de ferias como una herramienta fundamental para acompañar y potenciar el desarrollo de los emprendedores de la ciudad.

Asimismo, valoró el compromiso, talento y dedicación que cada expositor refleja en sus trabajos, resaltando el crecimiento que vienen teniendo estas iniciativas comunitarias en Castelli.

Desde el municipio, encabezado por el intendente Pío Oscar Sander, remarcaron que estas actividades continúan consolidándose como espacios de integración social, impulso económico y promoción cultural para toda la comunidad.