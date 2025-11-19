General San Martín: detienen en la terminal de ómnibus a un hombre con pedido de aprehensión por hurto de ganado menor

Efectivos de la División Operaciones Drogas Interior General San Martín detuvieron este miércoles a un hombre que tenía un pedido de aprehensión vigente por una causa por hurto de ganado menor, iniciada en la Comisaría de Presidencia Roca y con intervención de la Fiscalía Rural y Ambiental, a cargo de la Dra. Noelia Beatriz Miño.

El operativo se llevó adelante alrededor de las 11:00 en la terminal de ómnibus de General San Martín, ubicada en las calles Chile e Hipólito Yrigoyen, donde personal policial realizaba controles preventivos en colectivos de media y larga distancia.

Según informaron desde la fuerza, los agentes recibieron un aviso de que Horacio Alfredo Domínguez, conocido como “Vieja”, podría estar arribando a la ciudad. Ante ello, se intensificó el operativo con un equipo encabezado por el Oficial Principal Walter Quiñones, junto a efectivos del Servicio Externo de la comisaría local.

Minutos más tarde, los uniformados detectaron la llegada de un colectivo de la empresa Flecha Bus y observaron descender a un hombre cuyas características coincidían con las del buscado. Al ser identificado, confirmó ser Horacio Alfredo Domínguez, de 57 años, domiciliado en Planta Urbana de Presidencia Roca, sobre quien pesaba el pedido de aprehensión según Radiograma N.º 580-V/2025.

El hombre fue trasladado a la unidad policial tras ser examinado por el médico policial de turno, quedando a disposición de la Fiscalía interviniente.

Desde la División Operaciones Drogas Interior General San Martín informaron que las actuaciones continúan.