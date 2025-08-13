Puerto Tirol recibió a estudiantes italianos en un encuentro cultural y educativo

En una jornada marcada por el intercambio cultural y la fraternidad, Puerto Tirol recibió la visita del Instituto Bilingüe Amici UEGP N° 41 junto a un grupo de estudiantes de intercambio procedentes de Italia. La actividad formó parte de un proyecto conjunto entre la institución educativa local, Frisali World “Storia y Memoria” y la Escuela Convitto Emanuele II de Cagliari, en la isla italiana de Cerdeña.

Durante la mañana, los visitantes recorrieron distintos puntos históricos y culturales del municipio. La primera parada fue el Museo Histórico Municipal, donde pudieron conocer piezas y documentos que narran el pasado de la localidad. Luego, visitaron el edificio municipal, donde fueron recibidos por el intendente Humberto “Cacho” De Pompert, quien mantuvo un ameno diálogo con los jóvenes, respondiendo sus preguntas sobre la historia y la actualidad de Puerto Tirol. En un momento de calidez y reciprocidad cultural, los alumnos locales interpretaron el chamamé dedicado al pueblo, mientras que los estudiantes italianos sorprendieron con un baile típico en honor a la comunidad anfitriona.

La delegación también se acercó a la Parroquia San José, donde el padre Carlos Dellamea y la señorita Nilda Dellamea los guiaron en un recorrido por la historia del centenario templo. Allí, los visitantes conocieron la devoción local por San José, patrono del pueblo, y por Santa Rita de Casia, considerada la patrona de lo imposible.

La jornada fue una oportunidad para reforzar los lazos entre Puerto Tirol y la comunidad italiana, vínculos que se remontan a finales del siglo XIX, cuando inmigrantes trentinos llegaron a estas tierras en 1878 y 1879 con la esperanza de forjar un nuevo futuro. Su legado cultural, sus costumbres y su espíritu de trabajo aún perduran, y continúan siendo motivo de orgullo e identidad para los tirolenses.

“Puerto Tirol tiene una entrañable relación con Italia. Estas visitas nos permiten mantener vivo ese vínculo y transmitirlo a las nuevas generaciones”, expresaron desde el Área Cultural municipal.

El intercambio cerró con un mensaje de gratitud y la promesa de seguir fortaleciendo los puentes culturales que unen a ambas comunidades.