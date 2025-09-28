San Bernardo impulsa la construcción de represas para asegurar agua al sector productivo

En un contexto marcado por las dificultades económicas y los recurrentes cambios climáticos que afectan a la actividad agropecuaria, el municipio de San Bernardo avanza en un proyecto clave para el sector: la construcción de represas en los lotes 3 y 10. La iniciativa, enmarcada en convenios firmados con productores y organismos provinciales, busca garantizar la disponibilidad de agua para riego, consumo animal y otras actividades productivas.

El intendente destacó que esta obra es “una respuesta concreta y necesaria para quienes sostienen la producción local”. Según explicaron desde el municipio, la falta de lluvias en períodos críticos y la creciente demanda de agua para el desarrollo agropecuario han llevado a priorizar este tipo de infraestructuras hídricas.

“Sabemos que el campo viene atravesando años complejos, con vaivenes climáticos que golpean a los pequeños y medianos productores. Por eso, estas represas no solo son una obra de ingeniería, sino una herramienta de desarrollo para que la producción pueda sostenerse y crecer”, remarcaron desde el área de Producción Municipal.

Un proyecto para potenciar el desarrollo local

Las represas en construcción no solo permitirán acumular agua de lluvia y mejorar la disponibilidad del recurso durante los meses de sequía, sino que también generarán un impacto directo en la economía de San Bernardo. Productores locales, cooperativas y trabajadores rurales se verán beneficiados con una mayor previsibilidad en sus tareas, algo clave para la planificación de cultivos y la cría de ganado.

“Cada metro cúbico de agua almacenado es una garantía de futuro para nuestra producción”, expresó uno de los productores que participa del proyecto. “Venimos de años de incertidumbre y esta obra nos da la tranquilidad de poder planificar”.

Además de la obra en sí, el municipio trabaja en paralelo en la capacitación de productores para el uso eficiente del recurso hídrico y la implementación de buenas prácticas agrícolas. De esta forma, la construcción de represas se complementa con una estrategia integral de fortalecimiento de la actividad rural.

Compromiso con el campo chaqueño

El gobierno local subraya que este proyecto forma parte de una política de acompañamiento sostenido al sector productivo, clave para la economía de San Bernardo y la región. “Queremos que cada productor sienta que no está solo ante las dificultades. Nuestro compromiso es seguir generando las condiciones para que el campo crezca y para que cada familia rural encuentre en su tierra una oportunidad de desarrollo”, afirmó el intendente.

Con las obras en los lotes 3 y 10 en plena ejecución, San Bernardo se posiciona como un ejemplo de gestión local que responde de manera concreta a los desafíos que plantea el cambio climático y la necesidad de fortalecer la producción agropecuaria.