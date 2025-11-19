El Concejo Municipal autorizó al ejecutivo a aceptar la donación del Parque Caraguatá y destrabar su situación administrativa

El Concejo Municipal de Resistencia aprobó este martes, en la Sesión Ordinaria Nº 35, un proyecto de ordenanza que autoriza al intendente Roy Nikisch a aceptar la donación de varios inmuebles, entre ellos, el predio donde se encuentra el Parque Caraguatá, un espacio verde fundamental para la capital chaqueña. Este paso habilita al Ejecutivo comunal a intervenir formalmente en el lugar, que hasta ahora, se encontraba en una situación administrativa indefinida.

La concejal del bloque UCR, Analía Verón, se refirió sobre el tema y explicó: “El expediente fue trabajado en las comisiones de Tierras, Asuntos Generales y Obras y Servicios Públicos, donde se detectaron inconsistencias en la documentación enviada por la Provincia, como errores en la nomenclatura catastral y en la descripción del inmueble”. Además, la edil indicó que estas falencias impedían que el Municipio de Resistencia pudiera aceptar legalmente la donación, a pesar de que la Provincia ya había manifestado su voluntad de transferir el predio.

“Hoy autorizamos al intendente Roy Nikisch a aceptar la donación del Parque Caraguatá. Había errores técnicos en la documentación provincial que impedían avanzar, y por eso ni la Provincia ni el Municipio podían intervenir”, aclaró Verón, señalando que el predio se encontraba “en un limbo administrativo”.

Con la ordenanza sancionada, el Municipio podrá ingresar y realizar intervenciones en el Parque Caraguatá, que actualmente se encuentra en estado de abandono. “Ahora sí el Ejecutivo tiene la herramienta legal para ingresar y actuar. Era un pedido de organizaciones ambientalistas, preocupadas por el abandono y por el riesgo de usurpaciones”, sostuvo Verón.

“El Parque Caraguatá es un pulmón verde fundamental para la zona norte y necesitaba una solución urgente”, concluyó la concejal.

 

