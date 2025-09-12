Balearon la casa de un policía de investigaciones en Resistencia

Resistencia volvió a sacudirse por un hecho de violencia en la madrugada de este viernes. Cerca de las 2.30, desconocidos atacaron a balazos la vivienda de un sargento primero (36 años), integrante de la División de Investigaciones Complejas (D.I.C.) de la Policía del Chaco, ubicada en el barrio Parque Norte. De acuerdo al informe oficial, el uniformado se encontraba en el domicilio cuando dos hombres encapuchados y vestidos de negro se acercaron a bordo de una motocicleta tipo Honda Tornado negra y abrieron fuego contra la casa.

Evidencias levantadas en la escena

Al lugar llegó el Gabinete Científico del Poder Judicial, encabezado por el licenciado Carlos Plaquín, que realizó pericias y secuestró nueve vainas servidas calibre 9 mm, seis plomos, una esquirla de plomo y un destornillador con mango anaranjado encontrado en la vía pública, a escasos metros del inmueble. Los peritos trabajan sobre la hipótesis de un ataque planificado, ya que uno de los agresores habría portado una escopeta larga, según lo que pudo aportar un testigo directo del hecho.

Foto Policía del Chaco

Testimonios clave

Un sereno del barrio declaró que al escuchar los disparos observó a los dos sujetos escapar hacia la avenida Juana Azurduy, en dirección a la ruta nacional 11. «Iban rápido en la moto, el acompañante llevaba un arma larga», señaló.

Otro vecino, aseguró que en el mismo momento en que regresaba a su casa en motocicleta, se cruzó de frente con los sospechosos que circulaban «a gran velocidad» por la calle Esther Machicote Díaz, aunque sin poder identificar mayores detalles por la oscuridad.

Investigación en marcha

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Investigación Penal en turno, que ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y otras medidas para dar con los autores. Desde la Jefatura de Policía no descartaron que se trate de un ataque intimidatorio vinculado a la labor que desempeña el efectivo baleado en el área de investigaciones.