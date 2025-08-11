Puerto Tirol celebró el Torneo Aniversario 137 “Copa Unitán” de Newcom

El Polideportivo Municipal de Puerto Tirol fue escenario, durante la mañana y la tarde de ayer, del Torneo Aniversario 137 “Copa Unitán” de Newcom, una disciplina que crece año a año y que combina deporte, recreación y camaradería entre jugadores de distintas edades.

El evento contó con la presencia del intendente Humberto “Cacho” De Pompert, el secretario de Gobierno Mauro Gutiérrez, y los representantes de relaciones institucionales de la empresa Unitán, Gustavo Ferrer y Patricia Zacarias, quienes acompañaron la jornada deportiva y entregaron reconocimientos.

Competencia en tres categorías

El torneo reunió a equipos de diferentes localidades y se disputó en tres categorías (+40, +50 y +60), brindando un espectáculo lleno de entusiasmo y sana competencia.

Los resultados finales fueron los siguientes:

🏐 Categoría +40

🥇 1° Los Terris

🥈 2° Esmuvo

🥉 3° Mala Junta

4° C.E.F

🏐 Categoría +50

🥇 1° Libertad

🥈 2° Yaguareté

🥉 3° Esmuvo

🏐 Categoría +60

🥇 1° Resistencia

🥈 2° Yaguareté

🥉 3° Libertad

4° Aguará

Deporte y comunidad

Desde el municipio destacaron que este tipo de encuentros no solo fomentan la actividad física y la recreación, sino que también fortalecen los lazos comunitarios y promueven hábitos saludables en todas las edades.

“El Newcom es un ejemplo de que el deporte no tiene límites de edad y que siempre es tiempo para moverse, competir y compartir”, expresó el intendente De Pompert durante la premiación.

La Copa Unitán formó parte de las actividades por el 137° aniversario de Puerto Tirol, y dejó como saldo una jornada de integración, alegría y deporte en equipo, con la promesa de seguir organizando torneos que convoquen a más participantes y público.