Chiche Gelblung está internado en terapia intensiva

A tan solo un mes de haber sido intervenido quirúrgicamente por temas de salud, trascendió que Chiche Gelblung (82) fue internado en terapia intensiva y generó fuerte preocupación.

El pasado lunes 20 de abril, el conductor fue internado en el Sanatorio Los Arcos tras sufrir una descompensación que derivó en una intervención en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas.

En aquel entonces, Gelblung se mostró reticente a cumplir con la recomendación de hacer reposo en su hogar tras la internación y volvió a trabajar inmediatamente.

Hace unos días, Chiche sufrió una caída que le provocó una herida cerca de su ojo que preocupó a sus seres queridos pero, de todos modos, retomó su agenda laboral.

En las últimas horas, según contó Pía Shaw en A La Barbarossa (Telefe), el periodista volvió a descompensarse y por eso se tomó la decisión de llevarlo a terapia intensiva.

«Los médicos están evaluando cuál es su estado de salud. Está despierto. Estuvo hasta muy tarde ayer (por el domingo 17) mandando mensajes. Pero esto que le sucedió en el lado izquierdo del ojo es lo que más genera preocupación en los médicos y la familia», explicó la panelista.