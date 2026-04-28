La CGT Chaco convoca a una movilización para el 30 de abril en la previa del Día del Trabajador

Dirigentes de la CGT Chaco anunciaron la realización de una movilización para el próximo 30 de abril en la ciudad de Resistencia, en el marco de la conmemoración del Día del Trabajador y en memoria del papa Francisco.

La convocatoria fue confirmada por los secretarios generales Adrián Bellomi e Isaías Alegre, quienes detallaron que la concentración comenzará a las 18:30 en el mástil ubicado en la intersección de avenida 9 de Julio y calle Güemes. Desde allí, los manifestantes marcharán alrededor de la plaza central para luego dirigirse a la Catedral de Resistencia, donde a las 20 se celebrará una misa.

Según explicaron, la medida fue consensuada en un plenario que reunió a distintos sectores del movimiento obrero, con el acompañamiento de otras centrales sindicales. “No podemos dejar pasar lo que está ocurriendo hoy en la Argentina en materia económica, que afecta a todos los trabajadores, tanto formales como informales”, señalaron.

En ese contexto, los referentes sindicales expresaron fuertes críticas hacia la situación económica actual y cuestionaron decisiones judiciales recientes, a las que calificaron como perjudiciales para los trabajadores. Además, manifestaron su preocupación por la falta de diálogo con los gobiernos.

“Nos hemos cansado de pedir diálogo tanto al gobierno nacional como al provincial. Sin embargo, no hemos tenido respuestas concretas”, indicaron, al tiempo que cuestionaron la relación de las autoridades con el sector sindical.

Finalmente, adelantaron que la movilización buscará visibilizar el descontento del sector trabajador y convocaron a una amplia participación. “El jueves se va a ver una importante manifestación del pueblo trabajador, no solo en Buenos Aires sino también en el Chaco”, concluyeron.