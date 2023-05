PROGRAMA “CONSTRUIR FUTURO” Dos mil estudiantes universitarios recibieron tarjetas recargables para la adquisición de materiales de estudio

Impactos: 20

Este beneficio del programa provincial permite que las y los inscriptos y seleccionados accedan al monto de 60 mil pesos al año. El 1 de junio se volverá a abrir una nueva convocatoria.

El programa “Construir Futuro”, impulsado por el gobierno provincial a través del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, hizo entrega de las primeras 2.000 tarjetas a estudiantes universitarios de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que fueron inscriptos y beneficiados con el cupo de 60 mil pesos anuales para la compra de libros y materiales de estudio.

El gobernador Jorge Capitanich, valoró y enumeró los trabajos en articulación que realiza el gobierno provincial con las diversas casas de estudios universitarias, entre las que nombró la reforma del comedor universitario, la creación de un jardín maternal, la solvencia y sostenimiento de 600 residencias estudiantiles y, próximamente, la construcción de un lactario en la Facultad de Humanidades en la Universidad Nacional del Nordeste.

“Agradezco poder trabajar juntos y ayudar a un proceso de formación, que nos compromete a seguir trabajando y a seguir construyendo para que todo egresado de la universidad pública, con servicio y humildad, pueda devolver a su pueblo lo que recibió”, aseguró Capitanich.

Por su parte, el ministro de Planificación, Economía e Infraestructura Santiago Pérez Pons, explicó que “Construir Futuro” es un apoyo económico a las y los estudiantes y “que nos permite acompañarlos en el inicio de cada uno de sus cuatrimestres”. Además, el ministro aseguró que “cada una de las políticas que llevamos adelante desde el programa provincial, como el Programa Enfoque, Inclusión Digital, apuntan a achicar las desigualdades que vive la juventud en nuestra provincia y en el país”.

“Creo en la meritocracia, en el progreso y en el esfuerzo de las juventudes, pero estoy convencido que, si desde el Estado no igualamos desde el punto de inicio de cada uno, se vuelve más complejo”, remarcó Pérez Pons.

“Un derecho humano”

Graciela Guarino, decana de la Facultad de Humanidades UNNE valoró el trabajo y puso de manifiesto las políticas públicas que trabajan junto al gobierno provincial. Entre ellas enumeró las pasantías rentadas, el Programa Enfoque y las becas de finalización de estudio de grado y posgrado. En este sentido, remarcó la importancia de estas gestiones y el compromiso puesto desde los diversos equipos de trabajo, ya que son “tiempos muy difíciles para la educación pública, por lo embates que recibe de sectores interesados en desacreditarla y considerar como gasto público, lo que es un derecho humano”.

Próxima convocatoria

El 1 de junio “Construir Futuro” volverá a abrir la convocatoria para que más estudiantes universitarios se sumen al programa provincial. “Si hay chicas o chicos que no se inscribieron porque no conocían la política, porque pensaron que no iba a llegar o por desconocimiento, ustedes (haciendo referencia a las y los beneficiarios) pueden ser voceros para que esta política llegue a más jóvenes de nuestra provincia”, anunció el ministro Pérez Pons.

Sobre el programa “Construir Futuro”

Es un programa del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura destinado a estudiantes universitarias y universitarios, que otorga un apoyo económico depositado en una Tarjeta Tuya Recargable del NBCH, con el monto disponible para utilizarse exclusivamente en los rubros mencionados, para así acompañar y apoyar su trayectoria académica.

¿A quiénes está dirigido? A estudiantes chaqueños de 17 a 35 años que cursen en alguna de las universidades públicas con sede en la Provincia (UNNE, UTN y UNCAUS), o en alguna de las sedes de la UNNE en la provincia de Corrientes.

¿Qué beneficio otorga? El programa entrega un aporte de $60.000 a cada beneficiario, divididos en dos pagos anuales de $30.000 en cada semestre.

¿Para qué puede utilizarse el beneficio? Para la adquisición de:

– Libros

– Impresiones: fotocopias, apuntes, cuadernos y otros.

– Recursos de librería: incluye tanto útiles (hojas, biromes, reglas y demás recursos que demandan sobre todo las carreras técnicas a la hora de las entregas).