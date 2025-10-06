Programa “Aprendo Leyendo”: Más De 75 Mil Niños Chaqueños Recibirán La Tercera Entrega De Libros

El Ministerio de Educación del Chaco informó que esta semana llegó la tercera partida de libros y materiales del Programa «Aprendo Leyendo», esta apuesta con una importante inversión que concreta el Gobierno provincial para fortalecer las prácticas de lectoescritura en niños y niñas de primero a tercer grado del primer ciclo de todas las escuelas primarias del Chaco.

Esta iniciativa, que se desarrolla en el marco del Plan Provincial de Alfabetización, significa que cada estudiante recibe a lo largo del año tres cuadernillos pedagógicos, que en esta última etapa incluyen además un libro de cuentos, llegando así a más de 75 mil niños y niñas en toda la provincia; así como también materiales para los docentes.

La distribución de estos nuevos materiales ya se inició a través de las direcciones regionales, y se suman a los más de 300 mil libros que ya se entregaron en todas las escuelas primarias chaqueñas.

Al respecto, la directora de Nivel Primario de la Provincia, Natalia Hauptmann, expresó: «Estamos felices con la llegada de más libros en el aula, esta tercera entrega que viene a acompañar la formación docente iniciada en el mes de febrero, junto con la implementación de estos recursos pedagógicos para que nuestros estudiantes cuenten con los elementos necesarios para mejorar la alfabetización». Aseguró que: «el testimonio de nuestro trabajo se ve y se vive en el aula, niños leyendo y comprendiendo lo que leen nos da la satisfacción de que vamos por el buen camino».

Hauptmann señaló que «en el 2024 la Provincia asumió el compromiso implementando el Plan Jurisdiccional de Alfabetización poniendo de manifiesto el trabajo arduo que se viene haciendo desde el Ministerio de Educación para que los docentes cuenten con las herramientas necesarias para mejorar las habilidades de lectura y escritura en nuestros niños. Esta tercera entrega nos posiciona en este compromiso que hemos asumido con la alfabetización».

Por su parte, la directora de Intelexia, a cargo de «Aprendo Leyendo», Clara Zavalía, destacó el trabajo conjunto con docentes chaqueños: “Hemos recorrido toda la provincia, visitamos todas las regiones de forma presencial, trabajamos con más de 6 mil docentes en cada visita y además realizamos una capacitación virtual a lo largo del año desde el mes de febrero». «Ya se están viendo los cambios: los docentes se van apropiando del programa, trabajando con prácticas que sabemos que dan resultado; estamos viendo que la lectura se hace vida en cada una de las aulas del Chaco y eso nos trae una sonrisa», expresó.

En esa línea, aseveró que se trata de «un cambio enorme que es necesario hacerlo» y ratificó la confianza en que «se puede hacer de la mano de este excelente plantel de docentes”.

Con esta tercera entrega, el Ministerio de Educación reafirma su compromiso de garantizar herramientas concretas a los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza de la lectura en las escuelas primarias de toda la provincia.